۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۵۱

درراستای هدفمندسازی یارانه ها؛

13 قلم کالای اساسی ذخیره ‌سازی می‌ شود

یزد - خبرگزاری مهر: مشاور اجرایی وزیر بازرگانی کشور از ذخیره‌ سازی 13 قلم کالای اساسی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، جواد پورآقایی اردکانی عصر دوشنبه در همایش اجرایی کردن طرح هدفمند شدن یارانه ‌ها و ذخیره ‌سازی کالاهای اساسی در یزد اظهار داشت: گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیرخشک صنعتی، کره، شکر سفید، تخم ‌مرغ، ماکارانی، نخود، لوبیا،‌ روغن نباتی، برنج، عدس و پنیر، 13 قلم کالای اساسی هستند که ذخیره‌ سازی می‌ شوند.

وی خاطرنشان کرد: این 13 قلم کالای اساسی در مجموع 19 درصد از سبد هزینه خانوارها را تشکیل می ‌دهند.

پورآقایی اردکانی افزود: پس از تصویب طرح هدفمند کردن یارانه‌ ها در مجلس شورای اسلامی، اقدامات بسیار خوبی از سوی وزارت بازرگانی انجام شده و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط شروع شده و پس از اجرای طرح و ابلاغ آن، هیچ مشکلی از جهت عرضه فراوان و به موقع کالا به ویژه کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، قند و شکر و سایر کالاهایی که مرتبط است، نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده به نظر می‌رسد بتوانیم یارانه‌ ها را به صورت عادلانه در اختیار اقشار مورد نظر جامعه قرار دهیم و نقش وزارت بازرگانی را که تنظیم بازار است، به خوبی ایفا کنیم.

پورآقایی اردکانی اظهار امیدواری کرد: تمامی دستگاه ‌های ذیربط تلاش خود را برای اجرای موفق طرح هدفمند شدن یارانه‌ ها و توزیع عادلانه‌ یارانه که هدف اصلی اجرای این طرح است، به کار گیرند.

رئیس سازمان بازرگانی استان یزد نیز در این همایش اظهار داشت: سازمان بازرگانی به عنوان یکی از مجریان هدفمند کردن یارانه‌ ها، گام اساسی در این زمینه در استان یزد برداشته است.

محراب اسکندری خاطرنشان کرد: این اقدامات در حال حاضر با کمترین مشکل مسیر خود را طی می‌ کند.

