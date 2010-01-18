13 قلم کالای اساسی ذخیره ‌سازی می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، جواد پورآقایی اردکانی عصر دوشنبه در همایش اجرایی کردن طرح هدفمند شدن یارانه ‌ها و ذخیره ‌سازی کالاهای اساسی در یزد اظهار داشت: گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیرخشک صنعتی، کره، شکر سفید، تخم ‌مرغ، ماکارانی، نخود، لوبیا،‌ روغن نباتی، برنج، عدس و پنیر، 13 قلم کالای اساسی هستند که ذخیره‌ سازی می‌ شوند.

وی خاطرنشان کرد: این 13 قلم کالای اساسی در مجموع 19 درصد از سبد هزینه خانوارها را تشکیل می ‌دهند.

پورآقایی اردکانی افزود: پس از تصویب طرح هدفمند کردن یارانه‌ ها در مجلس شورای اسلامی، اقدامات بسیار خوبی از سوی وزارت بازرگانی انجام شده و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط شروع شده و پس از اجرای طرح و ابلاغ آن، هیچ مشکلی از جهت عرضه فراوان و به موقع کالا به ویژه کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، قند و شکر و سایر کالاهایی که مرتبط است، نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده به نظر می‌رسد بتوانیم یارانه‌ ها را به صورت عادلانه در اختیار اقشار مورد نظر جامعه قرار دهیم و نقش وزارت بازرگانی را که تنظیم بازار است، به خوبی ایفا کنیم.

پورآقایی اردکانی اظهار امیدواری کرد: تمامی دستگاه ‌های ذیربط تلاش خود را برای اجرای موفق طرح هدفمند شدن یارانه‌ ها و توزیع عادلانه‌ یارانه که هدف اصلی اجرای این طرح است، به کار گیرند.

رئیس سازمان بازرگانی استان یزد نیز در این همایش اظهار داشت: سازمان بازرگانی به عنوان یکی از مجریان هدفمند کردن یارانه‌ ها، گام اساسی در این زمینه در استان یزد برداشته است.

محراب اسکندری خاطرنشان کرد: این اقدامات در حال حاضر با کمترین مشکل مسیر خود را طی می‌ کند.