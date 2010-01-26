مسافرین نوروزی در ارس بیمه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان با اعلام این خبر گفت: ساماندهی اماکن اسکان موقت، مسابقات متنوع فرهنگی با محتوای آشنایی با منطقه، توزیع 150هزار بسته ویژه اطلاع رسانی و راهنمای منطقه، ساماندهی تابلوهای گردشگری و... جزء مصوبات اولین جلسه ستاد تسهیلات سفر با موضوع سفرهای نوروزی در ارس بود.

فرهاد اسماعیلی با اعلام اینکه اولین دور بازرسی از واحدهای اقامتی و مجتمع های بین راهی منطقه آزاد ارس انجام یافته است افزود: تدابیر نظارتی و بازرسی واحدهای اقامتی تا فروردین 89 تشدید خواهد شد.

وی گفت: کمیته های مختلف ستاد تشکیل یافته و برنامه های منسجمی نیز ارائه شده است که پس از تصویب اجرایی خواهند شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به کسب رتبه برتر در امر جذب گردشگر توسط سازمان منطقه آزاد ارس در نوروز سال گذشته از مردم دعوت کرد تا این منطقه را بعنوان مقصد سفرهای نوروزی خود بپذیرند.

منطقه آزاد ارس در شمالغرب استان آذربایجان شرقی و هم مرز با کشورهای جمهوری خودمختار نخجوان، ارمنستان و آذربایجان با مرکزیت شهر جلفا از طبیعت بسیار زیبای رود ارس و جنگلهای ارسباران و مناطق حفاظت شده کیامکی و ارسباران برخوردار بوده و سال گذشته بیش از 690هزار نفر در ایام نوروز به این منطقه سفر کردند.