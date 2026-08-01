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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴

ناکامی یک مسافر برای قاچاق ۹ میلیارد طلا در فرودگاه مشهد

ناکامی یک مسافر برای قاچاق ۹ میلیارد طلا در فرودگاه مشهد

مشهد- فرمانده پلیس فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی از کشف ۵۰۰ گرم طلای قاچاق از بار همراه یکی از مسافران در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا تیرماهی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: کارکنان پلیس مستقر در گیت بازرسی ترمینال داخلی فرودگاه، هنگام کنترل و بازرسی بار همراه یکی از مسافران به حمل کالای قاچاق از نوع فلزات گران‌بها مشکوک شدند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی افزود: مأموران پس از انجام بازرسی دقیق، موفق به کشف ۵۰۰ گرم طلای قاچاق شدند که به‌صورت ماهرانه در قالب یک کمربند و داخل وسایل همراه مسافر جاسازی شده بود.

وی با بیان اینکه ارزش طلای مکشوفه برابر با ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه متهم هیچ‌گونه مجوز قانونی از بانک مرکزی برای حمل این میزان طلا ارائه نکرد و موضوع قاچاق محرز شد، پرونده قضایی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

تیرماهی از مسافران خواست پیش از ورود به گیت‌های بازرسی پلیس فرودگاه، قوانین و مقررات مربوط به حمل ارز و طلا را به‌دقت مطالعه کنند و تاکید کرد: پنهان‌کردن طلا یا ارز در بار همراه مسافر بدون اخذ مجوزهای قانونی، از مصادیق قاچاق محسوب می‌شود و متخلفان برابر قانون به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

کد مطلب 6905564

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    نظرات

    • Nader IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      یعنی اگرمایخواهیم طلای خودمونوهمراهمون ببریم شهردیگه،قاچاقچی هستیم؟مجوز بانک مرکزی چیه؟سالهاست مردم پس اندازشونو به طلاتبدیل کردند،چرا بایدضبط بشه؟

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