ناکامی یک مسافر برای قاچاق ۹ میلیارد طلا در فرودگاه مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا تیرماهی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: کارکنان پلیس مستقر در گیت بازرسی ترمینال داخلی فرودگاه، هنگام کنترل و بازرسی بار همراه یکی از مسافران به حمل کالای قاچاق از نوع فلزات گرانبها مشکوک شدند.
فرمانده پلیس فرودگاههای استان خراسانرضوی افزود: مأموران پس از انجام بازرسی دقیق، موفق به کشف ۵۰۰ گرم طلای قاچاق شدند که بهصورت ماهرانه در قالب یک کمربند و داخل وسایل همراه مسافر جاسازی شده بود.
وی با بیان اینکه ارزش طلای مکشوفه برابر با ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه متهم هیچگونه مجوز قانونی از بانک مرکزی برای حمل این میزان طلا ارائه نکرد و موضوع قاچاق محرز شد، پرونده قضایی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
تیرماهی از مسافران خواست پیش از ورود به گیتهای بازرسی پلیس فرودگاه، قوانین و مقررات مربوط به حمل ارز و طلا را بهدقت مطالعه کنند و تاکید کرد: پنهانکردن طلا یا ارز در بار همراه مسافر بدون اخذ مجوزهای قانونی، از مصادیق قاچاق محسوب میشود و متخلفان برابر قانون به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
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