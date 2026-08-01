ادعای جدید ترامپ درباره اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در پیامی که در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد، مدعی شد: در حال نابود کردن پول ملی ایران هستم.
ترامپ همچنین در این پیام ادعا کرد: ایران با تورم بسیار بالایی روبهروست.
سخنان ترامپ درحالی بیان می شود که از زمان اعمال سیاست های اشتباه ترامپ در قبال ایران، قیمت بسیاری از اقلام از جمله سوخت در آمریکا به شدت افزایش داشته است.
رئیسجمهور آمریکا همزمان تصویری از جنگنده F-۲۲ رپتور را نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد.
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