  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۷

ادعای جدید ترامپ درباره اقتصاد ایران

ادعای جدید ترامپ درباره اقتصاد ایران

رئیس‌جمهور آمریکا در پیام جدیدی که در شبکه اجتماعی‌اش به اشتراک گذاشت مدعی شد سیاست‌های واشنگتن در حال از بین بردن ارزش پول ملی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی که در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد، مدعی شد: در حال نابود کردن پول ملی ایران هستم.

ترامپ همچنین در این پیام ادعا کرد: ایران با تورم بسیار بالایی روبه‌روست.

سخنان ترامپ درحالی بیان می شود که از زمان اعمال سیاست های اشتباه ترامپ در قبال ایران، قیمت بسیاری از اقلام از جمله سوخت در آمریکا به شدت افزایش داشته است.

رئیس‌جمهور آمریکا همزمان تصویری از جنگنده F-۲۲ رپتور را نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد.

کد مطلب 6905608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها