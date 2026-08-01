به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، مهران مدیری خالق و بازیگر بسیاری از مجموعههای طنز تلویزیون از جمله «پاورچین»، «شبهای برره»، «باغ مظفر»، «مرد هزارچهره»، «مرد دوهزارچهره» و ... این بار با سریال جدید «مرد سه هزار چهره» راهی قاب تلویزیون میشود.
مجموعه طنز «مرد سه هزار چهره» به سفارش مرکز سیمافیلم و با تهیهکنندگی جواد فرحانی تولید میشود. مهران مدیری در این سریال بار دیگر نقش خاطرهانگیز مسعود شصتچی را ایفا میکند.
داستان «مرد سه هزار چهره» درباره مسعود شصتچی است که برای جبران سالهای از دسترفته زندگیاش تلاش میکند با استخدام در یک اداره، کمکخرج پدرش باشد اما مانند همیشه، ماجراهای غیرمنتظره و اتفاقات طنزآمیز، او را وارد مسیرهای تازهای میکند.
«مرد سه هزار چهره» در راستای سیاست مرکز سیمافیلم برای احیای مجموعههای موفق و خاطرهانگیز تلویزیون تولید شده و تلاش دارد با بازگرداندن یکی از محبوبترین شخصیتهای طنز، بار دیگر مخاطبان را با این مجموعه همراه کند.
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