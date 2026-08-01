مرزهای خوزستان در قُرق زائران؛ شلمچه رکورددار استقبال مشتاقان اربعین

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محراب علوی: نسیم قدسی اربعین بار دیگر در کوچه‌پس‌کوچه‌های دل‌های بی‌قرار وزیدن گرفته و نفحات روح‌بخش عاشورایی جان مشتاقان را جلا بخشیده است. خوزستان به عنوان دروازه ورود به سرزمین کرب‌وبلا این روزها کانون توجه زائرانی است که با دلی مالامال از عشق به سوی قبله آزادگان جهان می‌شتابند تا در همایشی بزرگ، مراتب ارادت خویش را به ساحت قدسی حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام ابراز کنند.

در این ایام پرشور، خادمان و موکب ها، آستین همت بالا زده‌اند تا مسیری هموار و ایمن برای زائران کوی دوست فراهم آورند. شکوه حضور میلیونی زوار در پایانه‌های مرزی خوزستان نشان از زنده بودن آرمان‌های والای حسینی دارد که با گذشت قرن‌ها همچنان چون خورشیدی تابان بر تارک تاریخ می‌درخشد و مغناطیس وجودش دل‌های پاک را از اقصی نقاط گیتی به سوی خود فرا می‌خواند.

تجلی وحدت و همدلی در جای‌جای این خاک مقدس به وضوح قابل رویت است و هر کس به قدر وسع خویش در تلاش است تا توشه‌ای از این دریای بی‌کران رحمت برچیند. همگرایی کم‌نظیر میان متولیان امر و مردم خوزستان، فضایی آکنده از معنویت و خدمت را خلق کرده که در آن هر خدمت‌رسانی به زائر به مثابه عبادتی بزرگ قلمداد می‌گردد و لبخند رضایت بر لبان زوار پاداش نهایی این مجاهدت‌های مخلصانه است.

تردد نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم گسترده ترددها در روزهای اخیر به خبرنگار مهر اظهار کرد: در این بازه زمانی ۸۴۴ هزار و ۲۰۵ زائر ایرانی از کشور خارج و ۴۴۰ هزار و ۳۰۲ زائر ایرانی وارد کشور شده‌اند. همچنین ۱۰۹ هزار و ۲۶۰ تبعه خارجی از کشور خارج و ۳۴ هزار و ۵۷۷ تبعه خارجی وارد کشور شده‌اند که این آمار نشان‌دهنده ابعاد عظیم این حرکت مذهبی است.

یزدان خسروی در ادامه تشریح آمار جابه‌جایی‌ها تصریح کرد: در این مدت پایانه مرزی شلمچه با ثبت یک میلیون و ۱۵۳ هزار و ۴۶۸ تردد همچنان بیشترین سهم جابه‌جایی زائران را به خود اختصاص داده است. به گونه‌ای که ۳۵۵ هزار و ۹۴۶ زائر ایرانی از این مرز وارد کشور و ۶۷۵ هزار و ۱۱۴ زائر ایرانی از کشور خارج شده‌اند که تمامی تمهیدات لازم برای آسایش این عزیزان اندیشیده شده است.

وی در خصوص وضعیت تردد اتباع غیرایرانی از مرز شلمچه افزود: همچنین از طریق مرز شلمچه ۲۶ هزار و ۸۳۰ تبعه خارجی وارد کشور و ۹۶ هزار و ۷۸ تبعه خارجی از کشور خارج شده‌اند که با نظارت دقیق همکاران ما فرایند عبور آن‌ها با سرعت و نظم مطلوبی در حال انجام است.

خسروی با اشاره به وضعیت تردد در دومین مرز مهم استان گفت: در پایانه مرزی چذابه نیز ۸۴ هزار و ۳۵۶ زائر ایرانی وارد کشور و ۱۶۹ هزار و ۹۱ زائر ایرانی از کشور خارج شده‌اند. همچنین هفت هزار و ۷۴۷ تبعه خارجی وارد کشور و ۱۳ هزار و ۶۸۲ تبعه خارجی از کشور خارج شده‌اند که مجموع تردد ثبت‌شده در این پایانه مرزی به ۲۷۴ هزار و ۸۷۶ نفر رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با تاکید بر آمادگی همه‌جانبه برای روزهای آتی عنوان کرد: با توجه به افزایش قابل توجه تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین حسینی روند ورود و خروج زائران از مرزهای شلمچه و چذابه همچنان صعودی است و تمامی امکانات و تجهیزات و نیروهای راهداری برای مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی محورهای منتهی به مرزها در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی در پایان توصیه‌هایی را برای مسافران جاده‌ای مطرح کرد و افزود: از زائران تقاضا می‌شود پیش از آغاز سفر آخرین وضعیت راه‌ها و مرزها را از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور دریافت کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سفری ایمن و بدون مشکل داشته باشند تا سلامت خود و همراهانشان تضمین گردد.

تامین انرژی در مسیر عشق با جایگاه‌های سیار

یکی دیگر از ارکان مهم خدمت‌رسانی در این ایام تامین سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل و خودروهای شخصی است. در همین راستا مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز به خبرنگار مهر گفت: با استقرار جایگاه‌های سوخت رسان سیار ویژه اربعین حسینی در مرز چذابه تردد خودروها در این مرز تسهیل شد و هیچ‌گونه وقفه‌ای در تامین انرژی مورد نیاز زوار ایجاد نشد.

پرویز ایدون در تشریح اقدامات گسترده این مجموعه بیان کرد: این شرکت به منظور پاسخگویی به نیاز خودروهای شخصی زائران اقدام به استقرار جایگاه‌های سیار بنزین در محدوده مرز چذابه کرد تا زائران غدغه‌ای برای تامین سوخت در نزدیکی مرز نداشته باشند و با خیالی آسوده به مسیر خود ادامه دهند.

وی در مورد تامین سوخت بخش حمل و نقل عمومی نیز توضیح داد: همچنین برای تأمین سوخت اتوبوس‌های حامل زائران جایگاه‌های سیار نفتگاز در پارکینگ شهرداری مرز چذابه مستقر گردید تا هیچ‌گونه چالشی در مسیر تردد زوار ایجاد نشود و جابه‌جایی مسافران با حداکثر توان انجام پذیرد.

ایدون با تاکید بر روحیه خدمت‌رسانی در این شرکت اظهار کرد: این اقدامات در چارچوب خدمت‌رسانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به زوار اربعین حسینی صورت گرفته است تا اطمینان حاصل شود که عملیات تأمین سوخت با سرعت و کیفیت بالا و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در نزدیکی‌ترین فاصله به زائران انجام می‌گیرد.

چتر حمایتی بهداشت و درمان بر سر زائران

موضوع سلامت و مراقبت‌های پزشکی از اولویت‌های اساسی در مدیریت راهپیمایی عظیم اربعین است. رئیس اورژانس خوزستان در این باره به خبرنگار مهر اطلاع داد: بیش از سه هزار و ۵۰۰ خدمت درمانی و بهداشتی به زائران اربعین حسینی در مرز چذابه ارائه شد که این حجم از خدمات نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی کادر درمان در شرایط آب و هوایی خاص منطقه است.

مهران احمدی بلوطکی در تشریح فعالیت‌های این حوزه گفت: قرارگاه بهداشت و درمان استان از روز ۲۹ تیرماه با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین حسینی در مرز چذابه آغاز به کار کرده است و تا بازگشت آخرین زائر به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به همگرایی دستگاه‌های مختلف در این قرارگاه افزود: این قرارگاه با تولیت دانشگاه علوم پزشکی اهواز و با مشارکت تیم‌هایی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز و سازمان تامین اجتماعی و بهداشت و درمان صنعت نفت و بهداشت و درمان نیروهای مسلح و بنیاد مستضعفان در کنار دستگاه‌های امدادی و جهادی فعالیت خود را در پایانه‌های مرزی چذابه و سایر پایانه‌های مرزی گسترش داده است.

احمدی بلوطکی به جزئیات خدمات ارائه شده اشاره کرد و ادامه داد: با فعالیت مستمر درمانگاه شهید هاشمی و اورژانس پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی در مرز چذابه تاکنون حوزه بهداشت و درمان صنعت نفت ۷۵۰ خدمت و تامین اجتماعی و بهداشت درمان نیروهای مسلح نیز بیش از یک هزار و ۵۰۰ خدمت به زائران ارائه کرده‌اند که این روند با دقت و حساسیت بالا دنبال می‌شود.

توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از گرمازدگی

رئیس اورژانس خوزستان با ابراز رضایت از وضعیت عمومی سلامت زائران تصریح کرد: با توصیه‌های ارائه شده به زائران تا این لحظه نگرانی خاصی در حوزه بهداشت و درمان وجود نداشته و امیدواریم این روند با کمترین آسیب برای زائران تا پایان ایام اربعین ادامه یابد و همگی در سلامت کامل این سفر معنوی را به پایان برسانند.

وی بر ضرورت خود مراقبتی زائران تاکید کرد و گفت: با توجه به گرمای شدید هوا توصیه می‌شود زائران در ساعات خنک روز یعنی از بعد از ظهر تا قبل از طلوع آفتاب تردد کنند و از حرکت در اوج ساعات گرم خودداری کرده و حتما مایعات کافی به همراه داشته باشند. همچنین همراه داشتن داروهای خاص برای بیماران و سالمندان و افراد نیازمند مصرف داروی خاص از اهمیت حیاتی برخوردار است.

بلوطکی در خصوص گستردگی پوشش امدادی در مسیرهای مواصلاتی توضیح داد: همکاران ما در حوزه بهداشت و درمان در طول مسیر و به فاصله هر پنج کیلومتر مستقر شده‌اند و آمادگی ارائه حداکثر خدمات و مراقبت‌های لازم به زائران را دارند تا در صورت بروز هرگونه مشکل در کمترین زمان ممکن بر بالین زوار حاضر شوند.

وی با نگاهی به روزهای آتی و موج بازگشت زائران بیان کرد: با اشاره به افزایش احتمال بازگشت زائران از فردا بر لزوم رعایت مراقبت‌های مربوط به حوادث ترافیکی به‌ویژه برای زائرانی که با وسایل شخصی تردد می‌کنند تاکید می‌شود. زائران گرامی باید توجه داشته باشند که خانواده‌هایشان در مقصد منتظر آنها هستند و حفظ سلامتی در مسیر بازگشت از اهمیت بالایی برخوردار است.

حماسه اربعین حسینی بار دیگر ثابت کرد که پیوند میان امت و امامت پیوندی ناگسستنی و ابدی است که هیچ مانعی نمی‌تواند خللی در آن ایجاد نماید. خوزستان قهرمان با تمام وجود و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های دولتی و مردمی بار این مسئولیت سنگین و پرافتخار را بر دوش کشیده تا خاطره‌ای خوش و سفری معنوی را در ذهن زائران کوی دوست حک نماید.

امید است که این تلاش‌های مخلصانه و خدمات بی‌شائبه که با شور و شعور حسینی عجین گشته است زمینه‌ساز ظهور دولت یار و اعتلای هر چه بیشتر پرچم اسلام ناب محمدی در سراسر گیتی گردد. مسیر سبز اربعین مسیری به سوی تمدن نوین اسلامی است که در آن ایثار و فداکاری و خدمت به خلق در والاترین سطح خود تجلی یافته و چشم جهانیان را به سوی حقیقت مطلق معطوف ساخته است.