آتش گرما حریف عاشقان نشد؛ شکوه میزبانی خسروی در موج بازگشت زائران

خبرگزاری مهر - گروه استانها: اربعین ۱۴۰۵ برگ زرین دیگری در دفتر دلدادگی عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) رقم زد و مرز بینالمللی خسروی، به عنوان قدیمیترین و اصیلترین دروازه عتبات عالیات، بار دیگر در کانون توجه زائران قرار گرفت. امسال، این گذرگاه تاریخی با تحولی چشمگیر در زیرساختها و ارائه خدمات رفاهی بینظیر، ثابت کرد که گرمای سوزان و تابستان طاقتفرسا نیز نمیتواند مانع تردد عاشقان و دلدادگان حسینی شود. توسعه راههای مواصلاتی، افزایش گیتهای گذرنامه، احداث پارکینگهای وسیع و مجهز، تعبیه سایهبانهای گسترده و مهپاشهای خنککننده، تنها بخشی از امکاناتی بود که باعث شد زائران با خیالی آسوده و در کمال آرامش، مسیر خسروی را برای سفر معنوی خود انتخاب کنند.
در روزهایی که خورشید با تمام توان بر دشتهای غرب کشور میتابید و حرارت هوا به اوج خود میرسید، عشق به سیدالشهدا (ع) حرارتی فراتر و ماندگارتر در دلها ایجاد کرد تا هیچ مانع اقلیمی نتواند سد راه این حماسه شود. زیرساختهای مطلوب مرز خسروی در اربعین امسال، از جمله استقرار صدها موکب مردمی، تأمین آب و یخ پایدار، و حضور پررنگ نیروهای امدادی، درمانی و انتظامی، موجب شد تا شاهد رشد چشمگیر و معنادار تردد زائران از این مرز باشیم. زائرانی که از اقصی نقاط ایران اسلامی، خسروی را به دلیل امنیت بالا، مسافت کوتاهتر تا کربلا و خدماترسانی بیوقفه و شبانهروزی برگزیدند. این استقبال کمنظیر، بار دیگر نام کرمانشاه را به عنوان «دروازه کربلا» در تاریخ درخشان خادمی اهلبیت (ع) ثبت کرد.
اکنون، پس از روزها شور و شوق و اشک در مسیر رفت، مأموریت خطیر دستگاههای اجرایی و خدماترسان وارد مرحله جدیدی شده است. با پایان یافتن زیارت بسیاری از هموطنان و لبیک به توصیههای ستاد مرکزی اربعین مبنی بر مدیریت زمان سفر، موج بازگشت زائران به کشور از ساعات گذشته آغاز شده است. تمامی شواهد، دادههای ترافیکی و ارزیابیهای میدانی نشان میدهد که امشب و فردا، مرز بینالمللی خسروی شاهد اوج ترددهای بازگشت به کشور خواهد بود. در همین راستا، استان کرمانشاه با تمام قوا و با بسیج همهجانبه امکانات لجستیکی و انسانی، خود را برای میزبانی از این موج عظیم و پرحجم آماده کرده است.
ناوگان حملونقل عمومی، تیمهای پلیس راهور، نیروهای خدماتی شهرداری، پایگاههای هلالاحمر و تمامی ارگانهای ذیربط، در حالت آمادهباش کامل قرار دارند تا روند بازگشت زائران خسته از مسیر، با همان نظم و شکوه مسیر رفت به انجام برسد. مدیریت موفق این حجم از تردد در شرایط جوی خاص تابستان، نشاندهنده بلوغ مدیریتی و همدلی بینظیر مردم و مسئولان در استان کرمانشاه است. خسروی امروز تنها یک نقطه صفر مرزی نیست، بلکه نمادی از اقتدار، مهماننوازی و عشق بیکران به مکتب عاشوراست که با آغوشی باز، پذیرای زائران سرشار از نور معنویت است تا آنان را با ایمنی و سلامت به آغوش خانوادههایشان بدرقه کند.
رشد تردد در دروازه تاریخ؛ عبور بیش از ۶۲۲ هزار زائر
بهرام سلیمانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه و جانشین ستاد اربعین استان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال بینظیر زائران از مرز خسروی اظهار کرد: در روز نهم مردادماه، شاهد ثبت ۱۰۶ هزار و ۲۲۴ تردد از مرز بینالمللی خسروی بودیم که این حجم از تردد، نشاندهنده جایگاه ویژه این مرز در میان عاشقان حسینی است. مجموع تردد زائران از ابتدای عملیات اربعین تا ساعت ۲۴ نهم مردادماه، به رقم خیرهکننده ۶۲۲ هزار و ۵۶۵ نفر رسیده است.
افزایش محسوس ترددها در سایه توسعه زیرساختها
وی با تشریح جزئیات آخرین آمار تردد زائران اربعین به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای عملیات اربعین تاکنون، ۴۷۱ هزار و ۹۸۰ نفر از مرز خسروی خارج شدهاند. این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۴۵۹ هزار و ۲۸۱ نفر بوده که نشاندهنده افزایش سهدرصدی خروج زائران از این گذرگاه رسمی است. همچنین در این مدت، ۱۵۰ هزار و ۵۸۵ نفر نیز از طریق مرز خسروی وارد کشور شدهاند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۱۴۱ هزار و ۹۴۰ نفر، افزایش ششدرصدی را نشان میدهد.
جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: در مجموع، میزان ترددهای ورودی و خروجی مرز خسروی نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش یافته است. تردد زائران در مرز خسروی بهصورت کاملاً روان، منظم و بدون کوچکترین وقفهای در جریان است.زیرساختها و ظرفیتهای لازم برای پذیرش و خدماترسانی به زائران به بهترین شکل فراهم شده و تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی استان با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات هستند.
تأمین پایدار آب و برق؛ نبض تپنده خدمت در گرمای تابستان
رضا داودی، رئیس کمیته نیرو ستاد اربعین کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات حیاتی برای مقابله با گرمای هوا اظهار کرد: با آغاز عملیات اربعین، همانند سالهای گذشته برنامهریزی گستردهای برای تأمین آب و برق پایدار در مسیرهای تردد زائران انجام شد. با توجه به اینکه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد زائران سراسر کشور از محورهای استان کرمانشاه عبور میکنند، تمامی زیرساختهای مورد نیاز برای خدماترسانی مهیا گردید. از ورودی استان تا اسلامآبادغرب، آب و برق پایدار برای موکبها، پارکینگها، محلهای اسکان و دستگاههای خدماترسان تأمین شده و در نقاطی که خارج از محدوده شبکه هستند نیز، خدمات از طریق تانکرهای سیار و تأسیسات موقت ارائه میشود.
توزیع میلیونی آب آشامیدنی و درخشش در مرزهای خسروی و سومار
داودی با تأکید بر تمرکز ویژه بر مرز خسروی و پایانه منذریه عراق به خبرنگار مهر گفت: از اسلامآبادغرب تا قصرشیرین و نقطه صفر مرزی خسروی، تمامی زیرساختهای آب و برق با آمادگی کامل در مدار بهرهبرداری قرار دارد. با پیشنهاد استاندار کرمانشاه، در ایام اربعین هیچگونه خاموشی برقی در محدوده مرز خسروی اعمال نشد. همچنین ظرفیت ذخیره و توزیع حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بطری آب فراهم شد و تاکنون بیش از پنج هزار قالب یخ از سردخانهها در اختیار موکبها قرار گرفته است.
وی با اشاره به آمادگی برای موج بازگشت تصریح کرد: اکنون تمرکز اصلی بر خدماترسانی به زائران بازگشتی است. آب، برق و یخ تا زمان بازگشت آخرین زائر بدون محدودیت زمانی در مسیرهای بازگشت تا خروجی استان در کنگاور تأمین خواهد شد. همچنین در مرز سومار نیز زیرساختها به طور کامل تأمین شده است. امیدواریم زائران با تجربه این خدمات مطلوب، خسروی و سومار را در سالهای آینده نیز برای سفر خود انتخاب کنند.
ناوگان حملونقل، حلقه اتصال زائران در موج بازگشت
غلامرضا شهبازی، مسئول قرارگاه حملونقل اربعین در مرز بینالمللی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز موج سنگین بازگشت زائران اربعین حسینی از عتبات عالیات، اظهار کرد: همزمان با ورود سیلآسای زائران از مرز بینالمللی خسروی، خدمات حملونقل با برنامهریزی دقیق و مهندسیشده، به صورت شبانهروزی در حال ارائه است تا روند بازگشت مسافران با بالاترین سطح نظم، سرعت و آرامش انجام شود. زائران بلافاصله پس از ورود به کشور از طریق گیتهای مرز، بدون هیچگونه وقفه و معطلی به محل استقرار ناوگان اتوبوسرانی هدایت میشوند.
تسهیل در تردد و انتقال ایمن به پارکینگها
وی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر افزود: ناوگان مجهز اتوبوسرانی مستقر در مرز، زائران خسته از مسیر را در کمترین زمان ممکن به پارکینگهایی که پیش از عزیمت، خودروهای شخصی خود را در آن مستقر کردهاند، منتقل میکند تا ادامه مسیر بازگشت آنان به سمت شهرهایشان با سهولت و ایمنی بیشتری انجام شود.
شهبازی در پایان با تأکید بر آمادگی همهجانبه ناوگان خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتها، امکانات و نیروهای اجرایی برای تسهیل تردد به کار گرفته شده و هیچ وقفهای در روند خدماترسانی وجود ندارد. خدمترسانی به زائران تا پایان موج بازگشت با قدرت ادامه خواهد داشت تا تمامی عاشقان حسینی با ایمنی و آرامش کامل به مقاصد خود هدایت شوند.
حماسه اربعین در مرز خسروی ثابت کرد که اراده و عشق ملت ایران به مکتب عاشورا، فراتر از هر مانع اقلیمی و گرمای طاقتفرسایی است و زیرساختهای این گذرگاه تاریخی ظرفیت تبدیل شدن به قطب بلامنازع دیپلماسی زیارت در منطقه را دارد. اکنون که موج بازگشت زائران با نظمی مثالزدنی و میزبانی شایسته دستگاههای اجرایی در حال انجام است، امید میرود این مسیر پربرکت در سالهای آتی شکوهی مضاعف یابد؛ تحققی که نیازمند یک مطالبه ملی و قاطع از دولت و وزارت راه و شهرسازی است تا با تخصیص ردیف بودجههای ویژه، پروژه اتصال شبکه ریلی کشور به مرز خسروی و توسعه و تکمیل آزادراههای منتهی به شهرستان قصرشیرین را تسریع بخشند تا در اربعینهای آینده، زائران حسینی مسیری به مراتب هموارتر، خنکتر و سریعتر را برای وصال به حریم یار تجربه کنند.
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