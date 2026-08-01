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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

دلیل خط خوردن طارمی از لیست اروپایی المپیاکوس مشخص شد

دلیل خط خوردن طارمی از لیست اروپایی المپیاکوس مشخص شد

یک رسانه یونانی مدعی شد مهدی طارمی از لحاظ آمادگی بدنی شرایط خوبی ندارد و همین موضوع باعث خط خوردن او از لیست اروپایی تیم فوتبال المپیاکوس شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست اروپایی تیم فوتبال المپیاکوس یونان برای دیدار مقابل نایمخن هلند در شرایطی اعلام شد که نام مهدی طارمی، مهاجم ایرانی این تیم، در جمع بازیکنان نهایی قرار نگرفته است.

در همین حال رسانه «sportal» یونان نوشت: شرایط مهدی طارمی نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. مهاجم ایرانی در شرایط فعلی از نظر آمادگی جسمانی آماده تشخیص داده نشده و پیش از جام جهانی نیز مدیر برنامه‌های او به باشگاه المپیاکوس اطلاع داده بود که به دنبال پیدا کردن تیم جدیدی برای این بازیکن هستند.

در چنین شرایطی، بعید نیست المپیاکوس برای تقویت خط حمله خود حتی به سراغ جذب دو مهاجم جدید برود تا آنها را در کنار ایوب الکعبی قرار دهد.

روزهای آینده برای خط حمله المپیاکوس بسیار مهم خواهد بود و این باشگاه باید تصمیم‌های مهمی بگیرد تا برای حضور در رقابت‌های اروپایی با آمادگی کامل وارد میدان شود.

کد مطلب 6905336
بهنام روان پاک

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