جانباز 60 درصد کرجی به خیل عظیم شهدا پیوست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های غرب استان تهران اعلام کرد: "محمدحسین توزنده جانی" جانباز 60 درصد در 16 شهریورماه و 18 آذرماه سال 65 در منطقه سرپل ذهاب به درجه مقدس جانبازی نائل گشت.

این جانباز 60 ساله هشت دفاع مقدس همچنین پدر شهید "جعفر توزنده جانی" از شهدای گرانقدر سالهای حماسه و ایثار بود و هم اکنون نیز چهار فرزند دیگر از وی به یادگار مانده است.

پیکر پاک و مطهر جانباز "محمد حسین توزنده جانی" پس از تشییع بر روی دوش مردم شهید پرور کرج در قطعه ایثارگران امامزاده محمد این شهر آرام گرفت.