به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری، احمد نجاتیان اظهار داشت: به دستور رئیسجمهوری، کارگروهی با حضور سازمان نظام پرستاری، وزارت بهداشت، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد تا راهکاری اساسی برای حل مشکلات پرستاری ارائه دهد.
وی اضافه کرد: این کارگروه حدود یک سال روی موضوع کار کرد و در نهایت هفت پیشنهاد مشخص از سوی وزیر بهداشت به دولت ارائه شد؛ اما متاسفانه تقریبا هیچیک از این پیشنهادها نه از سوی وزارت بهداشت، نه دولت، نه سازمان برنامه و بودجه و نه سازمان اداری و استخدامی اجرایی نشد و همهچیز در حد حرف باقی ماند.
نجاتیان ادامه داد: در بسته پیشنهادی کارگروه پرستاری، موضوعاتی مانند ساخت پانسیون برای پرستاران، افزایش تعرفههای پرستاری، بخشودگی مالیاتی و مجموعهای از اقدامات حمایتی پیشبینی شده بود که در کنار هم میتوانست امید را به محیط کار پرستاران بازگرداند و ماندگاری آنان را افزایش دهد؛ اما متاسفانه اراده لازم برای اجرای آن وجود نداشت.
رئیسکل سازمان نظام پرستاری افزود: بخشی از این موضوع به شرایط جنگی کشور مربوط میشود؛ اما سهم اصلی را باید به نبود اراده در میان سیاستگذاران نسبت داد. آماری درباره وجود ۶۰ هزار پرستار خانه نشین مطرح شده که نمیتوانم آن را تایید یا رد کنم؛ زیرا نیازمند بررسیهای آماری دقیق است.
نجاتیان ادامه داد: آنچه بهطورقطعی وجود دارد، این است که سالانه حدود ۵ هزار نفر از پرستاران شاغل از چرخه خدمت خارج میشوند؛ آماری که از سوی وزارت بهداشت اعلام شده و قابلاستناد است.
وی با عنوان این مطلب که سالانه حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار نفر در رشته پرستاری فارغالتحصیل میشوند، گفت: حجم خروج نیروها بسیار بالا است و کشور منابع گستردهای را صرف آموزش پرستاران میکند، بدون آنکه برای جذب و نگهداشت آنها برنامه موثری داشته باشد.
رئیسکل سازمان نظام پرستاری گفت: تربیت هر پرستار حدود ۵ تا ۶ میلیاردتومان هزینه دارد، اما در نهایت یا شرایط را برای مهاجرت آنها فراهم میکنیم یا باعث میشویم خانهنشین شوند.
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