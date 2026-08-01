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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۳۱

ماجرای خانه‌نشینی ۶۰ هزار پرستار!

ماجرای خانه‌نشینی ۶۰ هزار پرستار!

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با اشاره به خروج سالانه ۵ هزار نفر از حرفه پرستاری، نسبت به عدم توجه به موضوع ماندگاری پرستاران انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری، احمد نجاتیان اظهار داشت: به دستور رئیس‌جمهوری، کارگروهی با حضور سازمان نظام پرستاری، وزارت بهداشت، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد تا راهکاری اساسی برای حل مشکلات پرستاری ارائه دهد.

وی اضافه کرد: این کارگروه حدود یک سال روی موضوع کار کرد و در نهایت هفت‌ پیشنهاد مشخص از سوی وزیر بهداشت به دولت ارائه شد؛ اما متاسفانه تقریبا هیچ‌یک از این پیشنهادها نه از سوی وزارت بهداشت، نه دولت، نه سازمان برنامه و بودجه و نه سازمان اداری و استخدامی اجرایی نشد و همه‌چیز در حد حرف باقی ماند.

نجاتیان ادامه داد: در بسته پیشنهادی کارگروه پرستاری، موضوعاتی مانند ساخت پانسیون برای پرستاران، افزایش تعرفه‌های پرستاری، بخشودگی مالیاتی و مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی پیش‌بینی شده بود که در کنار هم می‌توانست امید را به محیط کار پرستاران بازگرداند و ماندگاری آنان را افزایش دهد؛ اما متاسفانه اراده لازم برای اجرای آن وجود نداشت.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری افزود: بخشی از این موضوع به شرایط جنگی کشور مربوط می‌شود؛ اما سهم اصلی را باید به نبود اراده در میان سیاستگذاران نسبت داد. آماری درباره وجود ۶۰‌ هزار پرستار خانه‌ نشین مطرح شده که نمی‌توانم آن را تایید یا رد کنم؛ زیرا نیازمند بررسی‌های آماری دقیق است.

نجاتیان ادامه داد: آنچه به‌طورقطعی وجود دارد، این است که سالانه حدود ۵‌ هزار نفر از پرستاران شاغل از چرخه خدمت خارج می‌شوند؛ آماری که از سوی وزارت بهداشت اعلام شده و قابل‌استناد است.

وی با عنوان این مطلب که سالانه حدود ۱۷ تا ۱۸‌ هزار نفر در رشته پرستاری فارغ‌التحصیل می‌شوند، گفت: حجم خروج نیروها بسیار بالا است و کشور منابع گسترده‌ای را صرف آموزش پرستاران می‌کند، بدون آنکه برای جذب و نگهداشت آنها برنامه موثری داشته باشد.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری گفت: تربیت هر پرستار حدود ۵ تا ۶ میلیاردتومان هزینه دارد، اما در نهایت یا شرایط را برای مهاجرت آنها فراهم می‌کنیم یا باعث می‌شویم خانه‌نشین شوند.

کد مطلب 6904759
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      29 4
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      حقوق 25 میلیونی! شما حقوق رو معادل نصف درامد متوسط پزشکان کن، کسی خارج نمی شود!
    • IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      22 2
      پاسخ
      با ۱۹ سال سابقه کار باید بیاییم ماهی ۲۰ میلیون بدهند با این شغل که چقدر پرکار و استرس زا حقوق کم کار کرد می صرفه یانه
    • فرزانه IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      9 1
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      با این حقوق دیگه کسی نمیاد سرکار . اونایی که موندن شیفتاشون بیشتر شده و به فکر انصراف هستن
    • رضا IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      9 2
      پاسخ
      همه کارای مریضا رو پرستار انجام میده ،حداقل نصف حقوق پزشک به پرستارا بدن این مشکل پیش نمیاد
    • پرواز IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      8 2
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      والا منم با ۲۲ سال سابقه کار وفوق لیسانس ۳۲ میلیون میگیرم همش هم بالین کار کردم هم از نظر روحی وهم جسمی واقعا خستم
    • فرشته IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      6 1
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      من خودم هم با ۱۷ سال سابقه خارج شدم.فرسودگی جسمی گرفتم.
    • Hk IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      8 0
      پاسخ
      ۷سال کارکردم ،از روز اول کرونا شروع بکارکردم،موفق ترین عملکرد را داشتم ،اما لحظه ای که قرار دادم تمام شد،انگار که نه انگار ،بعد از هفت سال الان خونه نشین شدم بدون هیچ درآمدی،نمیدونم خرج خانواده از کجا بیارم ،خواهشمندم برای قشر زحمتکش پرستار ،که ستون اصلی سلامت جامعه هست ،چاره ای بیندیشید
    • فراهانی IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      6 1
      پاسخ
      من نوزده سال سابقه خدمت دارم و با تجربه کاری در بخشهای خیلی سخت و اطلاعات بالا و الان استخدام هستم و ماهیانه 25میلیون میگیرم البته که هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و حقوق ما زیاد نمیشه هرچقدر هم بگوییم کار بیهوده ای است ولی همه بدانند که چقدر در حق ما اجحاف میشود من که هیچ امیدی به آینده ندارم
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      6 1
      پاسخ
      شما خودت بیا با ۲۳ تومن کار کن ماندگار هم باش . نه حقوق هست نه امکانات
    • IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      7 2
      پاسخ
      همین تعرفه ای هم که به پرستار میدن بسیار ناچیز است و عادلانه تقسیم نمیشه
    • صادق IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      6 2
      پاسخ
      بنده ۶ ماه تجربه طرح اجباری رو داشتم و کلا زدم بیرون یعنی بار کاری که هر شیفت گردن پرستاره خیلی بی رحمانه اس در حالی که باید بگم بالای ۶۰ درصد درمان بیمار بر عهده پرستاره
    • ایمان IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      7 1
      پاسخ
      فوران خشم پرستاران! ما پرستاران  و کادر درمان بعد گذشت سالها مطالبه گری و حق خواهی همچنان در قعر حقوقهای دریافتی هستیم. با وجود مسئولیت   شغلی بالا به لحاظ اجتماعی در بدترین شرایط حقوقی قرار داریم. وعده ها و طرح های مقامات پوچ شدند و فقط منجر به تکه پاره شدن دستمزدها برای فرار از پرداخت آن شده است . حق تعرفه و فوق العاده خاص و کارانه هیچکدام نتوانسته وضعیت شغلی معیشتی ما را بهبودی بخشد. پایه حقوق دو پرستار برابر پایه حقوق یک کارگر هست اضافه کار ساعتی ۶۰تومان کجای دلمون بزاریم
    • پرستار IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      5 2
      پاسخ
      بنده با۱۰ سال سابقه کاری در بخشهای ویژه با فشار کاری روحی و جسمی و فرسودگی هبچ امیدی به آینده ندارم در حال تلاش برای مهاجرت هستم
    • صغری IR ۰۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      3 0
      پاسخ
      من با ۳۰ سال سابقه کار بالین و سوپروایزری ، دریافتی ۲۸ میلیون دارم که واقعاً بی انصافیه .ما پرستاران مگر تاجریم که این همه مالیات از حقوقمون کم میکنن ؟ در بدترین شرایط باید سرکار حاضر باشیم ، کرونا ، جنگ ، گرما ، گرد و خاک ، سیل و... هزار و یک مشکل دیگه ، ولی کسی پای درد دل ما نیست و با این حقوق کم و تورم بالا ، بعد از بازنشستگی از کمترین امکانات هم برخوردار نیستیم .
    • امین IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      5 1
      پاسخ
      دقیقا با ۱۰ سال سابقه در بخش مراقبت های ویژه , استعفا دادم ! 🙏 تهران

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