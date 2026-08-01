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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۵

ادعای وال استریت ژورنال: ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد

ادعای وال استریت ژورنال: ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد

روزنامه وال‌استریت ژورنال مدعی شد رئیس جمهور آمریکا دستور اجرای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه ایران را صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دستور اجرای حمله‌ای جدید علیه ایران را صادر کرده است و این عملیات ممکن است از پایان هفته جاری میلادی آغاز شود و چند روز ادامه یابد.

وال‌استریت ژورنال مدعی است هدف از این حملات، ازسرگیری فشارهای نظامی گسترده برای وادار کردن تهران به تسلیم و بازگرداندن ایران به میز مذاکرات است.

ساعتی قبل بود که یک مقام ارشد امنیتی کشورمان در واکنش ادعای منابع آمریکایی مبنی بر حملات گسترده علیه ایران، اظهار داشت: «ادعاهای رسانه‌های آمریکایی در مورد حملات احتمالی امریکا و رژیم به زیرساخت‌های ایران را نوعی دیوانگی قلمداد می کنیم؛ چون ما برنامه گسترده‌ای برای پاسخ اماده کرده‌ایم که شامل زیرساخت‌های حیاتی رژیم صهیونی و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه است و برای آن آماده‌ایم.»

کد مطلب 6904741

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    نظرات

    • IR ۰۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      1 16
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      ترامپ غلط کرد هرگز تسلیم زورگویی نمی شویم
    • IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      0 7
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      بیایید ای آمریکایی ها . ما اماده ایم و یک لطفی کنید موقع آمدن همراه خودتان تابوت هم بیارید که جسد منحوستان روی خاک پاک منطقه خاورمیانه نماند که بوی تعفن خواهد داد
      • ابوعمر IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
        0 7
        نیاوردن هم نیاوردن ما اینجا تابوت زیاد داریم ...!!
    • IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      0 20
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      وال استریت ژورنال کمتر چاخان بگو..دیگر ترامپ آهی در بساط ندارد ونفسش به شمارش افتاده است.
    • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      0 20
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      زودتر چند تا زیرساخت منطقه بزنید به خصوص نفت که دوست داره! یا می‌ترسه عقب می‌کشه یا دوتا جلو می‌افتیم!
    • IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      0 52
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      این دفعه کارراتمام کنید بسه هی محاصره بعد چند وقتی یک بار جنگ الانم طرح دوهفته ای حمله دارند جوری بازدارندگی کنید ناو نفتی براشون نمونه بازبجنگند مثل شیر مقابل گرگ وایسیم
    • بهرام IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      0 7
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      به مقاومت ادامه میدهیم. مسئولین مراقب باشن! مردم ما سختی ها و دشواری های زیادی را در این راه متحمل شدن. هرگونه کوتاهی و باج دادن به امریکا را نمی بخشند.
    • IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      0 1
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      تابوت واسه چی؟؟ نیازی به تابوت نیست‌. همه اجساد نجس و کثیف شونو بریزیم دریا خوراک کوسه ها...اینجوری هزینه های مردم امریکا ( مالیات دهندگان ) کم تر میشه
    • IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      0 12
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      بازدارندگی اساسی میخوان

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