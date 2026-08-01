ادعای وال استریت ژورنال: ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دستور اجرای حملهای جدید علیه ایران را صادر کرده است و این عملیات ممکن است از پایان هفته جاری میلادی آغاز شود و چند روز ادامه یابد.
والاستریت ژورنال مدعی است هدف از این حملات، ازسرگیری فشارهای نظامی گسترده برای وادار کردن تهران به تسلیم و بازگرداندن ایران به میز مذاکرات است.
ساعتی قبل بود که یک مقام ارشد امنیتی کشورمان در واکنش ادعای منابع آمریکایی مبنی بر حملات گسترده علیه ایران، اظهار داشت: «ادعاهای رسانههای آمریکایی در مورد حملات احتمالی امریکا و رژیم به زیرساختهای ایران را نوعی دیوانگی قلمداد می کنیم؛ چون ما برنامه گستردهای برای پاسخ اماده کردهایم که شامل زیرساختهای حیاتی رژیم صهیونی و زیرساختهای انرژی آمریکا در منطقه است و برای آن آمادهایم.»
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