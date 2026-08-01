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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۳

والیبال در مسیری پیچیده؛

پیاتزا در دوراهی بقا؛ قهرمانی آسیا تعیین‌کننده آینده نیمکت ایران

پیاتزا در دوراهی بقا؛ قهرمانی آسیا تعیین‌کننده آینده نیمکت ایران

تیم ملی والیبال ایران پس از لیگ ملت‌های ناامیدکننده و سقوط در رنکینگ جهانی، حالا در قهرمانی آسیا آخرین فرصت را برای جبران دارد؛ جایی که پیاتزا باید برابر ژاپن آماده از اعتبار خود دفاع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا از ۱۳ تا ۲۲ شهریور به میزبانی فوکوئوکا ژاپن برگزار می‌شود؛ مسابقاتی که اهمیت ویژه‌ای برای والیبال ایران دارد، چرا که قهرمان این رقابت‌ها سهمیه حضور در المپیک را کسب خواهد کرد. برای تیم ملی ایران، این مسابقات تنها یک تورنمنت قاره‌ای نیست، بلکه می‌تواند نقطه آغاز بازگشت به روزهای اوج یا ادامه روند نزولی سال‌های اخیر باشد.

تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای خود در سال‌های اخیر را به ثبت رساند. شاگردان روبرتو پیاتزا در ۱۲ مسابقه تنها سه پیروزی کسب کردند و ۹ بار شکست خوردند؛ نتیجه‌ای که تیم را تا آستانه از دست دادن سهمیه حضور در فصل آینده لیگ ملت‌ها پیش برد و اگر نتایج سایر رقبا به سود ایران رقم نمی‌خورد، خطر سقوط نیز کاملاً جدی بود. این عملکرد ضعیف همچنین باعث شد ایران پس از حدود یک دهه در رده‌بندی جهانی سقوط کند و به جایگاه نوزدهم جهان برسد.

پیاتزا در دوراهی بقا؛ قهرمانی آسیا تعیین‌کننده آینده نیمکت ایران

اما آنچه بیش از نتایج، نگرانی اهالی والیبال را افزایش داد، کیفیت فنی تیم ملی بود. ایران در بسیاری از مسابقات تیمی بی‌انگیزه، کم‌رمق و از جنگندگی همیشگی به دور بود. بازیکنانی که در سال‌های نه‌چندان دور با جنگندگی، تمرکز و روحیه مثال‌زدنی برابر قدرت‌های بزرگ جهان می‌ایستادند، این بار در لحظات حساس مسابقات به‌راحتی امتیاز از دست می‌دادند و از نظر ذهنی نیز شرایط مطلوبی نداشتند. ضعف در دریافت اول، ناهماهنگی در دفاع روی تور، اشتباهات متعدد در سرویس، افت محسوس برخی ستاره‌ها و نبود یک رهبر تأثیرگذار در زمین از مهم‌ترین مشکلات تیم ملی در لیگ ملت‌ها بود؛ موضوعی که باعث شد بسیاری از کارشناسان نسبت به آینده این تیم ابراز نگرانی کنند.

پیاتزا در دوراهی بقا؛ قهرمانی آسیا تعیین‌کننده آینده نیمکت ایران

در چنین شرایطی، رقابت‌های قهرمانی آسیا را می‌توان آخرین فرصت روبرتو پیاتزا برای اثبات توانایی‌هایش در تیم ملی ایران دانست. سرمربی ایتالیایی که با امید ایجاد تحول روی نیمکت ایران نشست، تاکنون نتوانسته انتظارات را برآورده کند و عملکرد تیم تحت هدایت او با انتقادهای زیادی همراه بوده است. هرچند مسئولان فدراسیون همچنان از او حمایت می‌کنند، اما ناکامی در مهم‌ترین رویداد آسیایی می‌تواند آینده این همکاری را با ابهام روبه‌رو کند.

در همین راستا، میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال اعلام کرده است: «کمتر از دو ماه تا مسابقات قهرمانی آسیا زمان داریم. در این فرصت کم هیچ مربی خارجی را نمی‌توانیم جذب کنیم. اصلاً روند مذاکره و عقد قرارداد در این فرصت اتفاق نخواهد افتاد. قرارداد ما با پیاتزا تا پایان ۲۰۲۶ است و بعد از اینکه عملکردش را دیدیم، درباره ادامه قرارداد تصمیم خواهیم گرفت، اما فعلاً برنامه ما این است که تا سال ۲۰۲۸ با پیاتزا ادامه دهیم.»

پیاتزا در دوراهی بقا؛ قهرمانی آسیا تعیین‌کننده آینده نیمکت ایران

در سوی مقابل، ژاپن با شرایطی کاملاً متفاوت وارد این مسابقات خواهد شد. والیبال این کشور در سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری بلندمدت، استفاده از دانش روز دنیا، به یکی از قدرت‌های بزرگ والیبال جهان تبدیل شده است. ژاپنی‌ها در لیگ ملت‌های امسال نمایشی کم‌نظیر داشتند و مرحله مقدماتی را با ۱۲ پیروزی در ۱۲ مسابقه و بدون حتی یک شکست به پایان رساندند؛ آماری که نشان می‌دهد این تیم دیگر صرفاً مدعی آسیا نیست، بلکه یکی از قدرت‌های اصلی والیبال جهان به شمار می‌رود.

به همین دلیل، در صورت تقابل ایران و ژاپن در قهرمانی آسیا، شاگردان پیاتزا با دشوارترین آزمون چند سال اخیر خود روبه‌رو خواهند شد. ژاپن علاوه بر برخورداری از امتیاز میزبانی، از نظر سرعت بازی، دفاع، سرویس، هماهنگی تیمی و ثبات فنی در شرایطی کاملاً متفاوت نسبت به ایران قرار دارد. اگر ایران قصد دارد بار دیگر بر بام آسیا بایستد و سهمیه المپیک را به دست آورد، باید نسبت به آنچه در لیگ ملت‌ها ارائه داد، پیشرفتی محسوس از نظر فنی، ذهنی و روحی داشته باشد؛ در غیر این صورت عبور از سد ژاپن و سایر مدعیان قاره، مأموریتی بسیار دشوار خواهد بود.

کد مطلب 6903091
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • بابک.ارومیه IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      10 1
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      این ژاپن را تیم ایران حالا حالا ها نمیتواند ببرد یعنی محال ممکن است یعنی یک رویا است و پیاتزا آدم باهوش و زرنگی است چون میداند سهمیه المپیک در قهرمانی آسیا نمیتواند کسب کند میخواهد آرام زیر سیم خارداری رد شود برود،این هم از تغییر نسلی که انجام داده بی فایده است و این دو سال به گفتن تغییر نسل همه ملت را گذاشتن سرکار
    • ح IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      2 0
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      پیاتزا سرمربی کاریزماتیک نیست فقط تخته دستش می گیرد!؟ باید از بازیکنان باتجربه استفاده کند تیم در امتیاز های اخر با مشکل مواجه است چون کاپیتان قوی و کاریز ماتیک در زمین ندارد و کادر فنی هم بسیار ضعیف عمل کرده است کاش تیم یک دست تحویل اکبری داده میشد
    • سیاوش IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      5 2
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      پس مشکل کجاست، چراهرسرمربی که میاریم پسرفت داریم، چرا همین سرمربی های قبلی ما، دردیگرتیمهای ملی کشورهای خودشون، ویا دیگر کشورها و طورنمونه همین ترکیه موفق عمل میکنن ،باید واکاوی بشه واجازه ندیم زحمات چندین ساله به باد بره من هنوز معتقدم تیمهای ملی نوجوانان وجوانان ما دربزرگسالی دچار ضعف بدنی وتکنیکی وتاکتیکی میشن
    • منوچهرکامروا IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      0 0
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      باسلام بنظر من این مربی همانطوری که تیم خوب هلند رانابود کرد حالا نوبت تیم ایران است فقط دنبال پول امده متاسفم برای فدراسیون همین مسابقات اخیر چه دستاوردی داشت شانس اوردیم مگر میشه تورنمنت بزرگی فقط بازیهارا با یک نفر پشت خط زن انجام داد بایستی تا دیر نشده تصمیم تازه ای گرفته شود

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