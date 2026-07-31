دوران بزن و دررو برای اشرار گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی عصر امروز جمعه در حاشیه مراسم تشییع پیکرهای شهیدان مدافع نظم و امنیت مهدی مهدوی‌کیا و سینا سیاه‌نژاد در شهرستان شادگان اظهار کرد: شهادت نعمتی بزرگ برای نیروی انتظامی است و خدا را شاکریم که باب شهادت در این مجموعه باز است.

وی افزود: پلیس برای آسایش و آرامش مردم از آسایش و آرامش خود می‌گذرد تا شهروندان در امنیت کامل زندگی کنند و دو شهید ما جان خود را فدا کردند تا مردم در آرامش باشند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به ادامه راه این شهیدان تصریح کرد: این مسیر پرافتخار تا برقراری امنیت کامل ادامه خواهد داشت و نیروهای انتظامی با تمام توان در میدان حفظ نظم و امنیت حضور دارند.

سردار میرفیضی خطاب به مخلان نظم و امنیت عمومی بیان کرد: به هنجارشکنان و اراذل و اوباش و سارقان مسلح به‌ویژه در شرایط کنونی اعلام می‌کنم اگر کسانی بخواهند با سلاح گرم امنیت و آسایش مردم را خدشه‌دار کنند بدانند دوران بزن و دررو گذشته است.

وی ادامه داد: پلیس به حکم قانون با مخلان امنیت برخوردی قاطع خواهد داشت و آنان را زمین‌گیر خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: همان‌گونه که تعدادی از افرادی که روز گذشته با نیروهای ما در شادگان درگیر شدند به مجازات اعمال خود رسیدند مابقی این افراد شرور نیز به‌طور قطع در چنگال قانون گرفتار و به سزای اعمالشان خواهند رسید.