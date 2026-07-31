خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نهتنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بنبست راهبردی و شکستهای میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانشآموزان بیگناه آغاز شد، بهسرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گستردهای پیدا کرد و واکنشهای متفاوتی را در رسانههای بینالمللی برانگیخت.
رسانههای جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کردهاند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتابها میتواند تصویری روشنتر از وضعیت واقعی جنگ و چشمانداز آن ارائه دهد.
رسانه های انگلیسی
پایگاه خبری هیل گزارش داد که لئون پانهتا، وزیر دفاع پیشین آمریکا در دولت اوباما، هشدار داده است که ایالات متحده درگیر «جنگی غیرقابل پیروزی» با ایران شده که خطر تبدیل شدن به یک درگیری نظامی طولانیمدت دیگر بدون پایانی روشن را به همراه دارد. پانهتا در مصاحبه با سیانان با اشاره به «موج سنگین حملات» اخیر علیه ایران و ضدحملات آن، این وضعیت را با جنگهای عراق و افغانستان مقایسه کرد و گفت: «ما درگیر جنگی غیرقابل پیروزی هستیم که مانند سایر جنگها بدون هیچ نتیجه رضایتبخشی ادامه خواهد یافت.»
پانهتا که بر عملیات منجر به کشته شدن اسامه بن لادن نظارت داشت، استدلال کرد که تاریخ نشان میدهد آمریکا باید از گرفتار شدن در یک مناقشه بیپایان دیگر در خاورمیانه محتاط باشد. او تأکید کرد: «این میراثی است که ایالات متحده در قرن بیست و یکم ادامه میدهد. چه عراق، چه افغانستان، چه ایران، ما خود را در جنگهای غیرقابل پیروزی مییابیم که در نهایت ایالات متحده را فرسوده، به اقتصادمان آسیب زده و ما را در برابر جهان ضعیف نشان میدهد.»
این گزارش میافزاید که جنگ عمیقاً نامحبوب، که اکنون وارد ششمین ماه خود شده، با بسته شدن تنگه هرمز و افزایش سرسامآور قیمتهای انرژی، ناامیدی فزایندهای در دولت ترامپ ایجاد کرده است. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، نیز اخیراً به قانونگذاران گفت که این جنگ تاکنون ۳۷.۵ میلیارد دلار هزینه داشته و کاهش ذخایر تسلیحاتی نیز زنگهای هشدار را به صدا درآورده است.
شبکه ایبیسی نیوز در تحلیلی نوشت که همزمان با فروپاشی دیپلماسی، دامنه جنگ آمریکا و ایران به جبهههای جدیدی گسترش یافته است. بر اساس این گزارش، شش هفته پس از امضای توافق ۱۴ مادهای و سه هفته پس از آنکه ترامپ آن را رسماً «مرده» اعلام کرد، این مناقشه نه تنها احیا شده، بلکه به عرصههای تازهای نیز کشیده شده است. آتشسوزی مهیب در دو شناور گازی در بندر دمیاط مصر در دریای مدیترانه بر اثر حمله پهپادی که مقامات آمریکایی آن را به «عوامل مرتبط با ایران» نسبت میدهند، نخستین حمله به این کشور در جریان جنگ بود و مصر را نیز به فهرست قربانیان این مناقشه افزود.
این تحلیل میافزاید که عربستان سعودی نیز به طور رسمی وارد درگیری شده و برای نخستین بار به حملات مشترک با سنتکام علیه مواضع شبهنظامیان عراقی که به تأسیسات انرژی سعودی حمله کرده بودند، مبادرت ورزید. ریاض همچنین میزبان نمایندگان ۴۳ کشور برای تشکیل یک «ائتلاف دفاع دریایی» جهت حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ بود که ۱۴ کشور از آن حمایت کردند. این گزارش حاکی از آن است که ایران دامنه حملات تلافیجویانه خود را بسیار فراتر از خلیج فارس گسترش داده و اهدافی در اردن را که حدود ۱۶۰۰ کیلومتر با ایران فاصله دارد، هدف قرار داده است.
ایبیسی نیوز همچنین به حمله اوکراین به یک کشتی باری تجاری ایرانی در دریای خزر اشاره میکند که کییف مدعی شد حامل تسلیحات بین ایران و روسیه بوده است. این حمله، ضمن برانگیختن تهدیدات تلافیجویانه ایران، نگرانیها از همگرایی تدریجی دو جنگ اوکراین و ایران را افزایش داد.
رسانه های عربی
مرکز مطالعات الجزیره در تحلیلی مینویسد، هدف اصلی اسرائیل و آمریکا از جنگ اخیر، تغییر نظام سیاسی ایران بود و در این چارچوب، استفاده از گروههای مسلح کُرد ایرانی بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی این راهبرد مورد توجه قرار گرفت.
به نوشته این گزارش، اگرچه در روزهای نخست جنگ، مقامهای آمریکایی و اسرائیلی به موفقیت این سناریو امیدوار بودند، اما بهتدریج مشخص شد که این گروهها از انسجام تشکیلاتی، توان نظامی و پایگاه اجتماعی لازم برخوردار نیستند. همچنین برآوردهای اطلاعاتی درباره میزان نفوذ و ظرفیت آنها نادرست بود و مخالفت برخی بازیگران منطقهای، از جمله ترکیه، نیز اجرای این طرح را دشوارتر کرد.
اتکای اسرائیل به گروههای مسلح کُرد برای ایجاد ناآرامی و تغییر نظام در ایران، به دلیل خطاهای اطلاعاتی، نبود حمایت مردمی و شناخت نادرست از ساختار سیاسی و اجتماعی ایران، پیش از اجرا با شکست روبهرو شد.
العین در تحلیلی پیرامون سرانجام جنگ ایران و امریکا می نویسد: جنگ ایران و آمریکا وارد مرحلهای پیچیده و فرسایشی شده است؛ مرحلهای که نه تهران و نه واشنگتن تاکنون به برتری راهبردی دست نیافتهاند. با فروپاشی آتشبس سهماهه و ازسرگیری درگیریها، دولت ترامپ ضمن تعلیق موقت حملات، همچنان گزینه تشدید تنش را روی میز نگه داشته است.
مهمترین چالش ترامپ، یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ بدون تحمل هزینه سیاسی است. در همین حال، شماری از جمهوریخواهان خواستار پایان سریع درگیریها شدهاند و هشدار میدهند ادامه جنگ میتواند بر انتخابات میاندورهای آمریکا تأثیر منفی بگذارد.
افزایش تلفات نیروهای آمریکایی و نبود دستاورد ملموس، موجب کاهش حمایت افکار عمومی از جنگ شده است. نظرسنجیها نیز نشان میدهد بخش قابل توجهی از جمهوریخواهان و رأیدهندگان مستقل با ادامه حضور نظامی آمریکا در این بحران مخالف هستند.
در بخش دیگری از تحلیل آمده است که ترامپ میان دو گزینه دشوار قرار گرفته است؛ یا جنگ را تشدید کند که خطر گسترش درگیری و افزایش تلفات را در پی دارد، یا با پذیرش مذاکرات، از تشدید بیشتر بحران جلوگیری کند. از همین رو، تعلیق حملات اخیر از سوی واشنگتن، نشانهای از تلاش برای ایجاد فرصت دیپلماتیک و ازسرگیری گفتوگوها ارزیابی میشود.
وب سایت الغد درتحلیلی به این مطلب می پردازد که چرا در برهه فعلی ایران، اسرائیل را هدف قرار نمی دهد. در این تحلیل آمده است: دور جدید درگیری میان ایران و آمریکا، برخلاف جنگهای گذشته، بر مسئله تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی متمرکز است و به همین دلیل، اسرائیل عملاً از میدان نبرد مستقیم کنار مانده است.
به نوشته این تحلیل، آمریکا در تلاش است با حمله به زیرساختها و توان نظامی ایران در سواحل خلیج فارس، کنترل مسیرهای دریایی را حفظ کرده و تهران را با شرایطی محدودتر به میز مذاکره بازگرداند. در مقابل، ایران نیز تمرکز خود را بر فشار به منافع آمریکا و مدیریت معادله تنگه هرمز گذاشته و از گسترش جنگ به رویارویی مستقیم با اسرائیل پرهیز کرده است.
نویسنده معتقد است ورود اسرائیل به جنگ، دامنه درگیری را به یک جنگ منطقهای گسترده تبدیل میکند؛ موضوعی که در شرایط کنونی نه واشنگتن خواهان آن است و نه تلآویو ضرورتی برای آن احساس میکند.
این گزارش همچنین تأکید میکند که وضعیت کنونی به سود اسرائیل است؛ زیرا آمریکا هزینه اصلی جنگ را میپردازد و ایران نیز به جای هدف قرار دادن اسرائیل، حملات خود را متوجه اهداف آمریکایی و پرونده تنگه هرمز کرده است. از این رو، تلآویو بدون پرداخت هزینه مستقیم، از تضعیف توان ایران سود میبرد.
در پایان، نویسنده نتیجه میگیرد که از نگاه تهران، اولویت کنونی تثبیت نقش ایران در معادلات امنیتی تنگه هرمز و افزایش فشار بر آمریکا برای پذیرش شرایط ایران در مذاکرات است؛ از همین رو، گشودن جبههای جدید علیه اسرائیل در مقطع فعلی در دستور کار قرار ندارد.
رسانه های چین و روسیه
خبرگزاری شینهوا چین در گزارشی با عنوان «دیدار ترامپ و نتانیاهو چه چیزی درباره روابط آمریکا و اسرائیل آشکار میکند؟» نوشت که نخستین دیدار حضوری دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، پس از حملات مشترک دو طرف به ایران در ماه فوریه، بیش از آنکه نشانه هماهنگی کامل باشد، تلاشی برای ترمیم اختلافات رو به گسترش میان واشنگتن و تلآویو ارزیابی میشود.
به نوشته شینهوا نشست ۹۰ دقیقهای کاخ سفید در شرایطی برگزار شد که دو طرف در ماههای اخیر بر سر پروندههای مهم منطقهای از جمله ادامه مذاکرات با ایران، همکاری نظامی آمریکا با ترکیه و عربستان، جنگ غزه، تحولات لبنان و حتی احتمال فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه اختلافنظرهای آشکاری داشتهاند.
تحلیلگران اسرائیلی معتقدند نتانیاهو در این دیدار کوشید ترامپ را برای انجام دور تازهای از حملات علیه ایران متقاعد کند و مدعی شد تأسیسات هستهای بازسازیشده ایران باید بار دیگر هدف قرار گیرند.
شینهوا با اشاره به ملاحظات داخلی رژیم صهیونیستی افزود که این سفر در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر نیز برای نتانیاهو اهمیت ویژهای داشت. به گفته کارشناسان، نخستوزیر اسرائیل تلاش داشت از هرگونه غافلگیری یا موضعگیری منفی ترامپ که میتوانست بر جایگاه انتخاباتی او تأثیر بگذارد، جلوگیری کند. همچنین نمایش تداوم روابط نزدیک با رئیسجمهور آمریکا برای نتانیاهو یک سرمایه سیاسی مهم محسوب میشود.
این گزارش در ادامه تأکید میکند که با وجود تنشهای اخیر، روابط آمریکا و اسرائیل همچنان بر پایه همکاریهای راهبردی در حوزههای امنیتی، اطلاعاتی و فناوری استوار است و اختلافات کنونی به معنای بحران بنیادین در این ائتلاف نیست.
با این حال، کارشناسان پیشبینی میکنند در کوتاهمدت، همکاریهای نظامی و اطلاعاتی ادامه خواهد یافت، اما هماهنگی سیاسی و تصمیمگیری مشترک ممکن است با چالشهای بیشتری روبهرو شود. به اعتقاد آنان، آینده این روابط به توانایی دو طرف در مدیریت همزمان فشارهای داخلی و بحرانهای منطقهای بستگی خواهد داشت.
روزنامه ایزوستیا روسیه در گزارشی با عنوان «جبهه پنهان؛ چرا اوکراین عملیات خرابکارانه در عراق انجام میدهد؟» نوشت که مقامهای عراقی از بازداشت گروههایی خبر دادهاند که به گفته آنان از سوی کییف برای اجرای عملیات خرابکارانه در عراق جذب و هدایت شده بودند.
قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، اعلام کرده است این افراد در حمله به اهدافی در داخل عراق نقش داشتهاند و برای اوکراین فعالیت میکردهاند.
این گزارش با اشاره به ادعاهای مطرحشده درباره همکاری پیشین کارشناسان اوکراینی با گروههای مخالف دولت سوریه، به نقل از ایگور کوروتچنکو، سردبیر مجله «دفاع ملی» روسیه مینویسد که سرویس امنیت اوکراین (SBU) و سازمان اطلاعات نظامی این کشور در سالهای اخیر دامنه فعالیتهای خود را از جنگ با روسیه فراتر برده و پیشتر نیز از گروههای مسلح در آفریقا حمایت کردهاند.
کوروتچنکو مدعی شد یکی از اهداف این اقدامات میتواند تضعیف نفوذ ایران در عراق باشد؛ زیرا تهران از نفوذ سیاسی و امنیتی قابلتوجهی در این کشور برخوردار است.
وی همچنین با اشاره به گزارشهایی درباره افزایش هماهنگی اطلاعاتی میان اوکراین و رژیم صهیونیستی، احتمال مشارکت کییف در عملیات علیه منافع ایران را رد نکرد و مدعی شد خطر استفاده از توانمندیهای اوکراین برای اقدام علیه روسیه، شرکا و متحدانش، از جمله در عراق و حتی داخل ایران، همچنان وجود دارد.
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