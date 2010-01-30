به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که از امروز(شنبه) در شهر استانبول ترکیه آغاز شده است، افشین بیابانگرد کشتی گیر فرنگی کار وزن 66 کیلوگرم که در سه دور حریفانی از بلاروس، فنلاند، بلاروس را شکست داده بود در دیدار سرگروهی در دیداری با قضاوت نا برابر داوران مغلوب حریف ترکیه ای شد و به دیدار رده بندی راه یافت.
در وزن 55 کیلوگرم محمد حاتمی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مغلوب کشتیگیری از بلغارستان شد و با توجه به حذف این حریف بلغاری از دور رقابتها کنار رفت.
در همین وزن محسن حاجیپور پس از پیروزی بر کشتیگیرانی از یونان و ترکیه در دور سوم مغلوب حریفی از کشور میزبان شد از دور رقابتها کنار رفت.
در وزن 66 کیلوگرم علی محمدپور در دور نخست کشتیگیری از ترکیه را شکست داد اما در دور دوم به حریفی از روسیه باخت و با توجه به حضور این کشتیگیر روس در دیدار فینال به گروه شانس مجدد رفت.
در همین وزن محسن قاسمی دو دور کشتیگیرانی از سوریه و ترکیه را شکست داد اما در دور سوم مغلوب حریی از ترکیه شد و به گروه شانس مجدد راه یافت.
در وزن 84 کیلوگرم مجتبی کریمفر در اولین دیدار خود مغلوب حریفی از گرجستان شد و با توجه به حذف این کشتیگیر کریمفر نیز از دور رقابتها کنار رفت.
در وزن 120 کیلوگرم محمد قربانی ابتدا حریفی از بلاروس را شکست داد، اما در دور دوم مقابل رضا کایالپ کشتیگیر سرشناس ترکیهای در دو تایم و با نتیجه 2- صفر مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتیگیر در دیدار فینال، محمد قربانی شانس خود را برای کسب مدال برنز در گروه بازندهها دنبال میکند.
نفرات برتر این رقابتها امشب مشخص می شود و مسابقات اوزان 60 ،74 و96 کیلوگرم فردا یکشنبه در شهر استانبول برگزار می شود.
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