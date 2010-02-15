به گزارش خبرنگار مهر، شورای کتاب کودک از مهر ماه ۱۳۸۹ به نمایندگی از "دفتر بینالمللی کتاب برای نسل جوان" (IBBY) به مدت سه ماه میزبان "نمایشگاه بینالمللی کتابهای برگزیده برای کودکان با نیازهای ویژه" خواهد بود.
ایران برای دومینبار است که میزبانی "نمایشگاه کتابهای برگزیده برای کودکان با نیازهای ویژه" را که شامل کودکان دارای مشکلات بینایی، شنوایی، جسمی، حرکتی، ذهنی، گفتاری، یادگیری، رفتاری و عاطفی، روانی است به نمایندگی از دفتر بینالمللی کتاب برای نسل جوان برعهده گرفته است.
شورای کتاب کودک ایران در نظر دارد همزمان با این نمایشگاه بینالمللی، نمایشگاهی از آثار پدیدآورندگان داخلی با موضوع کودکان با نیازهای ویژه برگزار کند. در این نمایشگاه برنامههای دیگری نیز در قالب ارائه مقاله و گزارش پژوهشی، برنامههای ترویجی و کارگاههای متنوع پیشبینی شده است.
به همین منظور از تمامی علاقهمندان دعوت کرده است که فرم شرکت در این نمایشگاه را تکمیل کرده و تا ۳۰ بهمن به دبیرخانه ستاد برگزاری نمایشگاه به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان وحید نظری، شماره ۳۱، طبقه دوم/ تهران .ص.پ.۱۳۳- ۱۳۱۴۵ ارسال کنند.
مؤسسات دولتی و غیردولتی، مربیان، آموزگاران، پدران و مادران، کتابداران، کارشناسان، پژوهشگران، هنرمندان، پدیدآورندگان آثار کودکان میتوانند در این حرکت فرهنگی شرکت کنند.
نمایشگاه بینالمللی کتابهای برگزیده برای کودکان با نیازهای ویژه، نمایشگاه کتابهای داخلی، آثار دستنوشته، عکس، فیلم و اسباب بازی، کارگاههای ترویجی (قصهگویی، کتابخوانی، اجرای بازی، نمایش، ساخت و مناسبسازی کتاب)، میزگردهای تبادل تجربه میان سرپرستان، مربیان، کتابداران، پدیدآورندگان آثار ادبی، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان با نیاز ویژه، جلسات سخنرانی و ارائه مقاله و پژوهش با موضوعات مرتبط با ادبیات کودکان با نیازهای ویژه از جمله برنامههایی است که شورای کتاب کودک برای این میزبانی در نظر گرفته است.
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