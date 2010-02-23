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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۱۸

در سیستان و بلوچستان؛

مردم نماز شکر برای دستگیری عبدالمالک ریگی اقامه می کنند

مردم نماز شکر برای دستگیری عبدالمالک ریگی اقامه می کنند

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان از تمامی مردم ولایتمدار، جهت برپایی جشن به همراه اقامه نماز شکر، پس از نماز مغرب و عشاء امروز به پاسداشت درایت سربازان گمنام امام زمان در دستگیری سرکرده گروهک تروریستی شرق کشور در تمامی مساجد این استان دعوت به عمل آورد .

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام صفر قربانپور با اشاره به مصوبه یازدهمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی استان با حضور آیت‌الله سلیمانی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان در روز سه شنبه چهارم اسفند ماه، مبنی بر برگزاری نماز شکر در مساجد استان سیستان و بلوچستان به مناسبت اقدام سربازان گمنام امام زمان (عج) گفت: دستگیری این شرور یکی از توفیقات الهی است که به دست نیروهای آن حضرت، این پیروزی به دست آمده و سرور و شادی را برای مردم به ارمغان آورد.

وی افزود: زحمات نیروی انتظامی، سربازان گمنام امام (عج)، سپاه و هماهنگی سایر ارگان‌ها منجر به دستگیری این شرور جنایتکار شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: در آستانه سالروز امامت امام زمان (عج) زحمات سربازان امام زمان (عج) را ارج می‌نهیم و به مقام معظم رهبری و مردم ایران اسلامی که در 22 بهمن 88 حضوری هوشیارانه داشتند این موفقیت را تبریک می‌گوییم.

وی تصریح کرد: عبدالمالک ریگی در شرایطی دستگیر شد که یأس و ناامیدی برای دشمن را به دنبال دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: این خبر خوش را به خانواده‌های داغدار شهیدان هم تبریک می‌گوییم و از مردم می‌‌خواهیم امشب در مجلس و محافل جشن و سرور حضوری معقول و هوشیارانه داشته باشند.

کد مطلب 1039747

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