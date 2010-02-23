مردم نماز شکر برای دستگیری عبدالمالک ریگی اقامه می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام صفر قربانپور با اشاره به مصوبه یازدهمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی استان با حضور آیت‌الله سلیمانی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان در روز سه شنبه چهارم اسفند ماه، مبنی بر برگزاری نماز شکر در مساجد استان سیستان و بلوچستان به مناسبت اقدام سربازان گمنام امام زمان (عج) گفت: دستگیری این شرور یکی از توفیقات الهی است که به دست نیروهای آن حضرت، این پیروزی به دست آمده و سرور و شادی را برای مردم به ارمغان آورد.

وی افزود: زحمات نیروی انتظامی، سربازان گمنام امام (عج)، سپاه و هماهنگی سایر ارگان‌ها منجر به دستگیری این شرور جنایتکار شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: در آستانه سالروز امامت امام زمان (عج) زحمات سربازان امام زمان (عج) را ارج می‌نهیم و به مقام معظم رهبری و مردم ایران اسلامی که در 22 بهمن 88 حضوری هوشیارانه داشتند این موفقیت را تبریک می‌گوییم.

وی تصریح کرد: عبدالمالک ریگی در شرایطی دستگیر شد که یأس و ناامیدی برای دشمن را به دنبال دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: این خبر خوش را به خانواده‌های داغدار شهیدان هم تبریک می‌گوییم و از مردم می‌‌خواهیم امشب در مجلس و محافل جشن و سرور حضوری معقول و هوشیارانه داشته باشند.