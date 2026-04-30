صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (پنجشنبه، ۱۰ اردیبهشت) گستره بارش‌ها در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، گلستان و مازندران ادامه دارد.

وی افزود: در همین بازه زمانی، بارش‌های خفیف و پراکنده در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، دامنه‌های زاگرس مرکزی و همچنین دامنه‌های جنوبی البرز نیز تداوم خواهد داشت که از بعدازظهر از شدت آن کاسته می‌شود.

ضیائیان بیان کرد: فردا (جمعه، ۱۱ اردیبهشت) نیز در شمال شرق، شرق و سواحل دریای خزر و همچنین دامنه‌های جنوبی البرز شامل استان‌های البرز، تهران و سمنان بارش رخ خواهد داد که از بعدازظهر به‌تدریج کاهش می‌یابد، همچنین هم‌زمان در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز شنبه (۱۲ اردیبهشت) نیز در استان‌های مرزی ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین گیلان و مازندران، شرایط ناپایدار جوی شامل ابرناکی و بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: برای روز یکشنبه (۱۳ اردیبهشت) نیز در شمال غرب، غرب کشور و سواحل دریای خزر بارندگی انتظار می‌رود.

وی درباره وضعیت باد و گردوخاک گفت: امروز در جنوب، جنوب شرق، شرق و شمال شرق و همچنین روز جمعه در شرق و جنوب شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و در نقاط مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان با اشاره به وضعیت هوای پایتخت یادآور شد: آسمان تهران امروز (۱۰ اردیبهشت) صاف تا کمی ابری است و در برخی ساعات وزش باد شدید و احتمال گردوخاک وجود دارد. همچنین حداکثر دمای تهران ۲۳ درجه و حداقل دما ۱۶ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی تا روز جمعه (۱۱ اردیبهشت) ادامه داد: بر اساس این هشدار، امروز در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، نوار شرقی آذربایجان شرقی، نیمه شمالی خراسان رضوی، زنجان و ارتفاعات سمنان و همچنین روز جمعه در شرق خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال آذربایجان شرقی، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، احتمال تگرگ و در ارتفاعات بارش برف مورد انتظار است.

وی همچنین با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی گفت: این هشدار تا روز شنبه (۱۲ اردیبهشت) فعال است و امروز استان‌های خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، شرق مازندران، سمنان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل را دربر می‌گیرد.

ضیائیان ادامه داد: فردا این هشدار برای خراسان شمالی، شمال خراسان جنوبی، ارتفاعات البرز، سمنان، تهران، مازندران و نیمه شمالی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل صادر شده و روز شنبه نیز شمال آذربایجان شرقی و اردبیل، شمال و غرب آذربایجان غربی و نوار غربی ایلام، کرمانشاه و کردستان را شامل می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این هشدارها، احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی جاده‌ها، مه‌گرفتگی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقت، سقوط اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد.