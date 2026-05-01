به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی، خواستار اقدام فوری اروپا پس از توقیف کشتی‌های ناوگان جهانی صمود توسط نیروی دریایی رژیم صهیونیستی شد.

آلبانیز گفت: توقیف این کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی سواحل یونان، تحولی خطرناک است که نیازمند واکنش گسترده در سطح قاره اروپا است.

وی افزود: اجازه هدف قرار دادن کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی نزدیک اروپا، پرسش‌های جدی درباره میزان پایبندی به قوانین بین‌المللی ایجاد می‌کند.

او همچنین تاکید کرد که تداوم چنین اقداماتی، در سایه اتهامات وارد شده به رژیم صهیونیستی درباره ارتکاب نقض‌های جدی در سرزمین‌های فلسطینی، می‌تواند موجب شوک در محافل اروپایی شود.

ناوگان دریایی صمود که اخیرا هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت، یکی از بزرگ‌ترین تحرکات دریایی غیرنظامی هماهنگ در حمایت از نوار غزه به شمار می‌رود.

این ناوگان تاریخ ۱۲ آوریل جاری با مشارکت بیش از ۱۰۰ کشتی و قایق از بنادر مختلف در اسپانیا، ایتالیا و تونس به حرکت درآمد. بر اساس داده‌های موجود، از میان ۳۰ کشتی که امکان ردیابی آن‌ها فراهم شده، ۹ کشتی تحت پرچم اسپانیا فعالیت می‌کنند. این کشتی‌ها روز شنبه گذشته به بندر سیراکوز در جزیره سیسیل رسیدند و سپس در روز بعد، ۵۶ کشتی از بندر آگوستا در ایتالیا حرکت خود را در مسیر نوار غزه از سر گرفتند.

ناوگان یاد شده به‌ عنوان بزرگ‌ترین بسیج دریایی غیرنظامی هماهنگ به‌ سوی غزه، با هدف شکستن محاصره دریایی تحمیل‌ شده بر این منطقه شکل گرفته است. هدف اصلی این اقدام، رساندن کمک‌های بشردوستانه، ایجاد یک گذرگاه دریایی غیرنظامی به غزه و حمایت از تلاش‌های امدادرسانی و بازسازی عنوان شده است.

کمک‌های ارسالی شامل مواد غذایی، شیر خشک برای نوزادان، تجهیزات پزشکی، اقلام بهداشتی و ابزارهای آموزشی است.