شهریار در خدمات رسانی به بیمارهای روانی مزمن جایگاه خاصی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از شهریار، علی امیرانی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس بهزیستی شهریار در سخنانی نوع مسئولیت در سازمان بهزیستی را متمایز با سایر مسئولیتهای دیگر عنوان کرد و افزود: رمز ماندگاری خدمت و تلاش کسانی که در بهزیستی کار می‌کنند، عنصر عشق و علاقه است.

وی بیان داشت: این عشق با توجه به نوع کارکرد خاص بهزیستی و ساری و ممتد بودن مسیر خدمتگزاری، خصوصیات منحصر به فردی دارد.

معاون بهزیستی استان تهران نام تودیع را برای تغییر وظیفه رئیس سابق بهزیستی شهرستان شهریار مناسب ندانست و گفت: تغییر مسئولیت و حضور منصورپور در پستی دیگر عبارت تودیع برای وی را بی‌ معنی می‌کند.

امیرانی خصوصیت شهرستان شهریار را به لحاظ تعداد جمعیت و نوع خدماتی که بهزیستی در آن به خدمت گیرندگان ارائه می‌کند، خاص و ویژه دانست و گفت: شهریار یکی از مهم‌ترین شهرستان‌های استان تهران است و در برخی خدمات مانند خدمت به بیماران روانی مزمن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی انتخاب اصغر کرمی به عنوان سرپرست جدید بهزیستی شهریار را به لحاظ شناخت و سوابق، مثبت ارزیابی کرد و گفت: انتخاب یکی از افراد با تجربه در بهزیستی شهرستان شهریار نشان از تشخیص صحیح مدیریت استان است و تجربیات و سوابق آقای کرمی در پیشبرد اهداف سازمان نقش بسزایی دارد.

در این مراسم اصغر کرمی به عنوان سرپرست جدید بهزیستی شهریار معرفی شد و از زحمات علی منصورپور تقدیر و تشکر شد.