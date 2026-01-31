درخشش تکواندوکاران آستارایی در مسابقات قهرمانی آزاد بانوان گیلان

رضا بهجتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی هانمادانگ استان گیلان روز پنجشنبه ۹ بهمنماه ۱۴۰۴ به میزبانی آستانهاشرفیه و با حضور ۱۲۰ شرکتکننده از شهرستانهای مختلف استان در ۱۹۰ رقابت و در ردههای سنی و کمربند مختلف و در آیتمهای قدرتی، رکوردی، تعادلی و سرعتی برگزار شد.
وی با اشاره به حضور ۱۲ تکواندوکار از آستارا که همگی از هنرجویان استاد فاطمه عابدینیا بودند، افزود: تمامی ورزشکاران آستارایی موفق به کسب مدال شدند و این موفقیت جمعی، عنوان نایبقهرمانی تیمی استان را برای آستارا به همراه داشت.
رئیس هیئت تکواندو آستارا گفت: در این رقابتها، فاطمه عابدینیا، پروا رفیعی، زهرا کریمیخواه و حدیث آقاویردیپور هرکدام با کسب دو مدال طلا عملکردی درخشان داشتند.
وی افزود: همچنین هستی یادگاری و نسترن رجایی هر یک موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره شدند و ستایش محمودی و تارا عابدینیا نیز با یک مدال طلا و یک مدال برنز به کار خود پایان دادند، در ادامه روژینا نورزاده و نورا بیباک هرکدام یک مدال طلا کسب کردند و آندیا سیدکریمی با یک نقره و یک برنز و نیایش طاهری با یک مدال نقره کارنامه تیم آستارا را تکمیل کردند.
بهجتی افزود: استاد فاطمه عابدینیا نیز علاوه بر نقش مربیگری و سرپرستی تیم، بهعنوان بازیکن در مسابقات حضور داشتند.
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