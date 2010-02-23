روابط فرهنگی ایران و روسیه بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه مقالات با عنوان "نقش روابط فرهنگی ایران و روسیه" که حاوی 29 مقاله علمی از محققان و اساتید ایرانی، روسی، آذربایجانی و گرجستانی در زمینه ایرانشناسی، روابط تاریخی و فرهنگی ایران با روسیه، تأثیر فرهنگ دینی و عرفانی ایران زمین بر فرهنگ دینی و عرفانی قفقاز است، با شمارگان 300 نسخه به چاپ رسیده است.

در این مجموعه، برگزیده مقالات ارایه شده در همایشهای علمی بین‌المللی که توسط مرکز ایرانشناسی در دانشگاه دولتی داغستان با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه برگزار شدند، منتشر شده است.

مهمترین موضوعات مقالات عبارتند از: اقوام ایرانی زبان داغستان: مشکلات تاریخ نژادی، روابط تاریخی فرهنگی ایران و داغستان، نقش دربند در روابط تجاری روسیه با دولت صفوی در قرن 18، لشکرکشی های نادرشاه به داغستان براساس اطلاعات تاریخ نویسان ایران، نقش ایرانیان در توسعه اقتصاد روسیه و آذربایجان در اواخر قرن 19 - اوایل قرن 20، اسامی ایرانی در زبان های داغستان و قفقاز شمال شرقی، زبان فارسی به عنوان زبان دوم اسلام و نقش آن در مبادلات فرهنگی ایران و داغستان، تاریخ عرفان شناسی در داغستان، مرثیه طولانی شاعر داغستانی شیخامت قاضی در سوگ امام حسین (ع)، مقایسه محتوایی و لفظی دیوان قمری دربندی و دیوان عمّان سامانی و واژگان روسی در زبان فارسی: ریشه شناسی، معناشناسی و راه های وامگیری.