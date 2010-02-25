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۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۲۰

علیجانی:

واگذاری امور به دهیاریها 30 درصد هزینه اجرای طرحها را کاهش می دهد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: با واگذار کردن امور به دهیاری ها یک سوم هزینه انجام طرحها کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، صبح پنجشنبه عباس علیجانی در هشتمین نشست مدیران دفاتر دهیاری های کشور با بیان اینکه نگاه به شهرها در کشور بیشتر مورد توجه است، افزود: باید بیشتر از گذشته به روستاها توجه و به نقش بسیار مهم آنها در اقتصاد و سلامت جامعه نگاه ویژه ای داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب در کشور مدیریت روستایی دیده نمی شد و پس از پیروزی انقلاب نیز به دلیل مشکلات و شرایط خاص آن زمان کمتر به روستاها توجه می شد.

وی مدیران دفاتر روستایی کشور را حلقه گمشده مدیریت کشور عنوان و تاکید کرد: با ایجاد دفاتر امور روستایی در 30 استان کشور این خلاء مهم پر شده است.

علیجانی با بیان اینکه تعاونی دهیاری‌ها کمک موثری به دهیاران و مسئولان در راستای حل مشکلات می‌کند، تاکید کرد: دولت و مجلس توجه ویژه‌ای به روستاها دارند به گونه ای که بودجه سال جاری نسبت به گذشته 30 درصد رشد داشته و سال آینده نیز این میزان رشد خواهد یافت.

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور متذکر شد: سال جاری با پیگیری‌ مدیران امور دهیاری‌های استان‌ها 60 میلیارد تومان بودجه جذب شد که بخش عمده آن برای خرید وسایل مورد نیاز دهیاری‌ها و دفاتر امور روستاها بوده است.

وی با اشاره به آموزش دیدن هزار و ۸۰۰ ساعت نفر در چند سال گذشته ابراز کرد: دهیاران در این آموزشها با وظایف دستگاه های مختلف اجرایی آشنا شدند زیرا آنها بازوهای اجرایی در روستاها هستند.

وی اضافه کرد: دولت به دنبال کاهش دادن مهاجرت و حفظ روستاهاست و برای این منظور برنامه ویژه ای مانند اجرای برنامه ‍پنجم توسعه،ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی ارائه خدمات نوین مانند مدیریت پسماند را دنبال می کند.

معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاری ها با تاکید بر زودگذر بودن پست‌های مدیریتی به مدیران دفاتر دهیاری‌ها کشور گفت: مدیر موفق  باید هر روز خود برنامه داشته تا از روزمرگی فاصله داشته باشد.

وی یادآور شد: در زمان مسئولیت به فکر محافظه کاری و انجام سیاسی کارها نباشید زیرا این ها با روحیه خدمتگزاری به مردم تناسب ندارد و تا زمانی که مسئولیت دارید باید به مردم خدمت و زمینه رفاه آنها را فراهم نمایید.

وی یکی از وظایف مدیران روستایی را ظرفیت سازی و استفاده از توانمندی های مردم در همه زمینه ها بیان و عنوان کرد: ایجاد تعاونی های دهیاری ها که به ارائه خدمات به مردم می پردازند کمک موثری برای شما بوده که به وسیله آنها می توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.

کد مطلب 1041030

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