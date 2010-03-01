مراکز معاینه فنی خودرو در تهران روزهای پنجشنبه و جمعه باز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به تاکید پلیس بر ممانعت از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی در سفرهای نوروزی، مراجعات به مراکز معاینه فنی به طور جدی افزایش یافته است.

به همین دلیل و با هدف ارایه خدمات بهتر و سریعتر به شهروندان عزیز، تمامی مراکز معاینه فنی روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری از ساعت هفت و سی دقیقه صبح تا ‪ ۱۶‬بعدازظهر باز هستند.

بر اساس این اطلاعیه، همراه داشتن کارت معاینه فنی، یکی از مدارک لازم و ضروری در سفرهای نوروزی است که همواره و با قاطعیت از سوی پلیس کنترل خواهد شد. بنابراین، به تمامی کسانی که قصد سفر دارند توصیه می‌شود تا پایان سال نسبت به انجام معاینه فنی خودروی خود اقدام کنند.

ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران ابراز امیدواری کرد تمامی شهروندان در طول سال به ویژه در آستانه سال نو و با توجه به افزایش سفرهای برون شهری با مراجعه به مراکز مکانیزه معاینه فنی، از عیوب خودروی خود مطلع شوند و با رفع آن، سلامت و ایمنی را برای خود و خانواده هایشان فراهم کنند.