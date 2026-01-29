دستگیری ۱۶ نفر از لیدرهای اصلی اغتشاشات در شهرستان مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی اظهار داشت: در پی بروز برخی ناآرامی‌ها و اقدامات مخرب در جریان اغتشاشات اخیر، با اشراف اطلاعاتی پلیس و در سایه همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، شناسایی و برخورد با عوامل اصلی این جریانات به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ فارسی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند ۱۶ نفر از لیدرها و عناصر مؤثر در ایجاد ناامنی، تحریک افکار عمومی و تخریب اموال عمومی را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر کنند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهمان خاطرنشان کرد: افراد دستگیرشده پس از تکمیل تحقیقات اولیه، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی مراغه در پایان با تأکید بر قاطعیت پلیس در برخورد با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، تصریح کرد: نیروی انتظامی با هوشیاری کامل، اجازه نخواهد داد عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط، آرامش و امنیت شهروندان را خدشه‌دار کنند و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.