  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۰:۳۷

دستگیری ۱۶ نفر از لیدرهای اصلی اغتشاشات در شهرستان مراغه

دستگیری ۱۶ نفر از لیدرهای اصلی اغتشاشات در شهرستان مراغه

تبریز- فرمانده انتظامی مراغه از دستگیری ۱۶ نفر از عناصر اصلی و لیدرهای هدایت‌کننده اغتشاشات اخیر در شهرستان مراغه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی اظهار داشت: در پی بروز برخی ناآرامی‌ها و اقدامات مخرب در جریان اغتشاشات اخیر، با اشراف اطلاعاتی پلیس و در سایه همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، شناسایی و برخورد با عوامل اصلی این جریانات به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ فارسی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند ۱۶ نفر از لیدرها و عناصر مؤثر در ایجاد ناامنی، تحریک افکار عمومی و تخریب اموال عمومی را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر کنند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهمان خاطرنشان کرد: افراد دستگیرشده پس از تکمیل تحقیقات اولیه، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی مراغه در پایان با تأکید بر قاطعیت پلیس در برخورد با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، تصریح کرد: نیروی انتظامی با هوشیاری کامل، اجازه نخواهد داد عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط، آرامش و امنیت شهروندان را خدشه‌دار کنند و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6734957

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها