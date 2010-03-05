به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از برگزاری جشنواره سراسری تئاتر تجربه نمایش‌هایی از دانشکده‌هنرهای زیبا، سینما تئاتر، آزاد اراک و نبی‌اکرم(ص)تبریزاجرا می‌شوند.

نمایش‌های "سال‌های بی‌خاطره"به کارگردانی امین ابراهیمی از دانشکده هنرهای زیبا ساعت 14 و15:30 در سالن کوچک تالار مولوی،" اورستیا"به کارگردانی سوگل قلاتیان از سینما تئاتر ساعت 17 و18:30 در سالن استاد سمندریان روی صحنه می‌روند.

همچنین نمایش‌های "USA" به کارگردانی حسین جهانگیری از دانشکده آزاد اراک ساعت 15 و 16:30 در خانه کوچک نمایش و"یه چیزی مثل خودمون" به کارگردانی سید بهیاد نجفی وطاهره فرقانی از دانشکده نبی‌اکرم (ص)تبریزساعت 16 و17:30 در سالن استاد صمیمی مفخم اجرا می‌شوند.

یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر تجربه از8 تا 15 اسفند برگزار می‌شود.