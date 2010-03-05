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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۷

برنامه‌آخرین روز برگزاری جشنواره سراسری تئاتر تجربه

برنامه‌آخرین روز برگزاری جشنواره سراسری تئاتر تجربه

شنبه 15 اسفند88 آخرین روز برگزاری یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر تجربه است.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از برگزاری جشنواره سراسری تئاتر تجربه نمایش‌هایی از دانشکده‌هنرهای زیبا، سینما تئاتر، آزاد اراک و نبی‌اکرم(ص)تبریزاجرا می‌شوند.

نمایش‌های "سال‌های بی‌خاطره"به کارگردانی امین ابراهیمی از دانشکده هنرهای زیبا ساعت 14 و15:30 در سالن کوچک تالار مولوی،" اورستیا"به کارگردانی سوگل قلاتیان از سینما تئاتر ساعت 17 و18:30 در سالن استاد سمندریان روی صحنه می‌روند.

همچنین نمایش‌های "USA" به کارگردانی حسین جهانگیری از دانشکده آزاد اراک ساعت 15 و 16:30 در خانه کوچک نمایش و"یه چیزی مثل خودمون" به کارگردانی سید بهیاد نجفی وطاهره فرقانی  از دانشکده نبی‌اکرم (ص)تبریزساعت 16 و17:30 در سالن استاد صمیمی مفخم اجرا می‌شوند.

یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر تجربه از8 تا 15 اسفند برگزار می‌شود.

کد مطلب 1045267

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