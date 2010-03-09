تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و میانمار/ آمادگی برای پذیرش دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، بومانگ میث معاون وزیر امور خارجه میانمار که در تهران به سر می برد روز سه شنبه با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

متکی در این دیدار با اشاره به برخی اشتراک مواضع دو کشور در موضوعاتی چون عدم سلطه پذیری، عادلانه بودن نظام بین الملل، عضویت در عدم تعهد و ظرفیت های متقابل همکاری در زمینه های مختلف تصریح کرد که این مشترکات و علایق متقابل ایجاد می کند که دو کشور رایزنی ها و مشورت های مستمری داشته باشند.

وزیر خارجه زمینه های همکاری فی ما بین دو کشور در جهت گسترش مناسبات سیاسی، تجاری و فرهنگی را در حوزه های انرژی، نفت و گاز، محصولات کشاورزی، همکاری های فنی، علمی و دانشگاهی و تبادل دانشجو برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه عملیاتی کردن این همکاری ها، چهره روابط دو کشور را دگرگون و جامع الاطراف می سازد، تصریح کرد: تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی، ایجاد تسهیلات کنسولی برای تجار و گردشگران، انعقاد موافقتنامه های اساسی مانند تشویق سرمایه گذاری مشترک، اجتناب ازمالیات مضاعف و برگزاری نمایشگاه های بازرگانی، گامی هایی است که موجبات ارتقاء سطح مناسبات، تسهیل همکاری ها و شناخت دو کشور از ظرفیت های متقابل را فراهم می سازد.

متکی آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای پذیرفتن دانشجو از میانمار اعلام کرد.

بومانگ میث نیز با ابلاغ سلام های گرم وزیر امور خارجه کشورش بر تمایل میانمار برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران در کلیه زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد.

معاون وزیر خارجه میانمار تصریح کرد که کشورش علاقه مند به افزایش و ارتقاء سطح مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران از جمله در زمینه محصولات کشاورزی، انرژی و نیز همکاری های علمی و دانشگاهی است و تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی و ایجاد تسهیلات کنسولی و برگزاری نمایشگاه های تجاری را ضروری می داند.

وی همچنین آخرین تحولات داخلی و اوضاع سیاسی کشورش را تشریح کرد.