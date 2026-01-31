۷۰۰برنامه‌ فرهنگی دهه فجر برای کودکان و نوجوانان مازندرانی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فاضلی ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: کانون پرورش فکری به‌طور خاص در حوزه کودک و نوجوان فعال است و هم‌اکنون بیش از ۷۵ هزار نفر از کودکان و نوجوانان استان از خدمات ما بهره‌مند می‌شوند؛ کودکانی که با رغبت و بدون فشار خانواده‌ها به مراکز ما مراجعه می‌کنند.

وی با اشاره به گستردگی مراکز کانون در استان افزود: ما ۳۰ مجموعه کانون در شهرستان‌ها داریم، شامل مراکز ثابت، کتابخانه‌های سیار و مراکز کانون زبان ایران که آموزش هشت زبان زنده دنیا را پوشش می‌دهند. همچنین در حال حاضر سه کتابخانه سیار در استان فعال هستند و یک کتابخانه سیار دیگر نیز به مناسبت دهه فجر اضافه خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری ادامه داد: یکی از ویژگی‌های اصلی فعالیت‌های ما گفت‌وگوی صمیمانه و فردمحور با کودکان است و تلاش می‌کنیم حس مسئولیت اجتماعی را در نوجوانان تقویت کنیم.اعضای کانون از سن ۶ تا ۱۷ سالگی در برنامه‌ها شرکت می‌کنند و در مسیر رشد خود به مربی و کتابدار تبدیل می‌شوند. برای کودکان دارای نیازهای ویژه نیز برنامه‌های اختصاصی طراحی کرده‌ایم.

فاضلی درباره برنامه‌های ویژه دهه فجر بیان کرد: با هماهنگی ستاد کودک و نوجوان کشور، بیش از ۶۹۳ برنامه در استان برنامه‌ریزی شده است که شامل سینما کانون، نقالی با موضوع قصه‌های انقلاب، سرود، آسمان‌نمای سیار و سایر برنامه‌های سرگرم‌کننده و آموزشی است. هدف ما ایجاد شور و نشاط در میان کودکان و نوجوانان و فراهم کردن محیطی شاد و آموزنده برای آن‌ها است.

وی در پایان تأکید کرد: در کنار آموزش و سرگرمی، نگاه ما به کودکان نگاهی واقع‌بینانه است؛ آن‌ها باید در محیطی امن و بدون استرس رشد کنند، خنده و شادی حق طبیعی کودکان است و ما تمام تلاش خود را برای فراهم کردن این فضا به کار گرفته‌ایم.