به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مرضیه جعفری درباره برنامه ها و اردوهای تیم ملی پیش از اعزام به مسابقات جام ملتهای استرالیا گفت: اردوی تیم ملی از ۲۳ بهمن پس از پایان مسابقات لیگ برتر و در مرکز ملی فوتبال آغاز میشود. عملا تنها حدود یک ماه تا اولین بازی رسمی ما در جام ملتهای آسیا باقی مانده است. این بازه زمانی کار آمادهسازی تیم را بسیار سخت و حساس میکند.
وی با اشاره به محدودیت زمانی تا جام ملتهای استرالیا افزود: بدون تردید زمان کم یکی از اصلیترین چالشهای ماست. آمادهسازی تیم ملی در شرایط ایدهآل نیازمند فرصت بیشتری است اما در حال حاضر با برگزاری مسابقات لیگ برتر و محدودیت تقویم روبهرو هستیم. باید صادقانه بگویم محدودیت دسترسی به بازیکنان روند آمادهسازی را دشوار کرد و تا این مقطع آنطور که انتظار داشتیم، خوب پیش نرفته است و این موضوع را پیش از هر چیز ما را کمی نگران کرده است. خودانتقادی برای ما یک اصل است تا بتوانیم در فرصت باقیمانده تصمیمهای دقیقتری بگیریم.
سرمربی تیم ملی اظهار داشت: در این مدت کوتاه باید بهصورت همزمان روی آمادگی ذهنی، بدنی و فنی بازیکنان کار کنیم و بچه ها را به شرایط ایدهآل برسانیم و به همین دلیل هر جلسه تمرینی برای ما اهمیت زیادی داریم و باید از فرصت های موجود نهایت استفاده را ببریم. جام ملتهای آسیا تورنمنتی با فشار بالا و کیفیت فنی بالاست و بازیکنان باید از نظر روحی و جسمی آماده ورود به این رقابتها باشند. مدیریت فشار تمرینات، حفظ سلامت بازیکنان و بالا بردن هماهنگی تیمی، از اولویتهای اصلی ماست. امیدواریم بازیکنان بدون مصدومیت وارد اردو شوند، چرا که در این مقطع زمانی هر آسیبدیدگی میتواند روند آمادهسازی تیم را تحت تأثیر قرار دهد. زمان کم اجازه جبران اشتباهات یا وقفههای طولانی را نمیدهد و به همین دلیل، هر جلسه تمرینی برای ما اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به شرایط پیش از مسابقات توضیح داد: در فیفادی اخیر که برای دو بازی دوستانه به ازبکستان رفتیم، با تیم دوم اعزام شدیم. همچنین ما قصد داشتیم پیش از آغاز رقابتهای جام ملتها یک بازی تدارکاتی در استرالیا داشته باشیم تا روند آمادهسازی تیم کاملتر شود که این امر فراهم نشد. روز گذشته تیم ازبکستان یک بازی تدارکاتی برابر ویتنام انجام داد و توانست این تیم را شکست دهد. اما این واقعیت که اولین بازی ما ۱۱ اسفند است نشان میدهد وارد یک بازه کاملا فشرده و تعیینکننده شدهایم. تیم ملی فوتبال قرار است ششم اسفند به استرالیا اعزام شود با این حال تلاش میکنیم با تمرکز، برنامهریزی دقیق و همدلی بازیکنان و کادر فنی، تیم را به بهترین سطح آمادگی ممکن برسانیم.
جعفری در پایان خاطر نشان کرد: ما خودمان را نقد میکنیم تا بتوانیم در زمان باقیمانده، نقاط ضعف را اصلاح کنیم. هدف نهایی، همه ما موفقیت بانوان ایران است. اگر با همدلی، تعامل و برنامهریزی جلو برویم، میتوانیم تیمی آماده و منسجم را راهی استرالیا کنیم و نماینده شایستهای برای فوتبال بانوان کشور باشیم.
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