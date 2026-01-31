به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد به عنوان گسترده ترین شبکه فرهنگی هنری مسجدمحور کشور، ضمن محکومیت شدید و ابراز انزجار از اظهارات سخیف و مداخلهجویانه رئیسجمهور خودکامه آمریکا، حمایت خود را از رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (مدظلهالعالی) اعلام میدارند و هر گونه تهدید یا تضعیف این جایگاه رفیع را، فراتر از یک رفتار سیاسی، کوششی هدفمند برای مخدوشسازی بنیانهای دینی و عقلانی و در ادامه اغتشاشات سازمانیافته و هدایتشده از سوی استکبار جهانی و اسراییل که آیینهای تمامنما از خویِ واقعی آنها در هتک حرمت مقدسات است، می داند.
آنچه که در ایام اخیر نیز شاهد آن بودیم ستیزهجویی با آرمانهای ملتی بود که با خون شهدای گلگونکفنِ خود، چهلوهفت سال در پاسداری از ارزشهای نظام اسلامی خود ایستادند و بنا به فرموده امام راحل عظیم الشان ما که فرمودند: «مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید»، در سنگر مسجد ماندند اما این چنین از سوی عوامل خودفروخته و مزدور مورد هجمه قرار گرفتند؛ چه بسیار شهیدانی که در این ایام به مقام رفیع شهادت رسیدند و چه بسیار مساجد و اماکن متبرکهای که در آتش استبداد بیگانگان سوختند و چه بسیار قرآنهایی که تبدیل به خاکستر شدند.
اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور همصدا و همدل با ایران اسلامی، امروز با عزمی راسختر از همیشه در مسیر تبعیت از ولیامر مسلمین گام برداشته و برای عمران و آبادی مساجد به پا خاسته و با بهره گیری از ابزارهای هنر و رسانه در این مسیر تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت چنانکه خداوند در قرآن کریم فرمود: «إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَی الزَّکَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَیٰ أُولَٰئِکَ أَنْ یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ»(مساجد خدا را تنها کسانی آباد میکنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و نماز برپا داشته و زکات داده و جز از خدا نترسیدهاند پس امید است که اینان از راهیافتگان باشند).
«والسلام علیکم و رحمت الله وبرکاته
نظر شما