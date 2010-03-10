از ممنوعیت حجاب تا تخریب مساجد در کشوری با 96 درصد جمعیت مسلمان

به گزارش خبرگزاری مهر ، مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در طول سال‌ها، به دلیل روی کارآمدن نظام‌های مختلف، شرایط فرهنگی، مذهبی و اجتماعی متفاوتی را تجربه کرده‌اند. جمهوری آذربایجان با مساحت 600/86 کیلومتر مربع یکی از سه جمهوری تشکیل‌دهنده قفقاز جنوبی است که در شمال ایران واقع شده است و حدود 700 کیلومتر با جمهوری اسلامی ایران مرز مشترک دارد. جمهوری خودمختار نخجوان که توسط جمهوری ارمنستان از آن جدا می‌شود و منطقه خودمختار قره‌باغ کوهستانی که محل مناقشه و درگیری این کشور با ارمنستان است، نیز در ترکیب جمهوری آذربایجان قرار دارند.

جمهوری آذربایجان دومین کشور شیعی بعد از جمهوری اسلامی ایران است که 96% مردم این کشور مسلمان هستند که از این تعداد، 75% شیعه‌ اثنی عشری هستند.

جمعیت این کشور طبق اطلاعات اعلام شده از سوی کمیته دولتی آمار این کشور، تا اواخر سال 2009 میلادی 9 میلیون نفر است که حدود 30% از این تعداد ـ یک چهارم جمعیت کشور- در پایتخت آن یعنی شهر باکو ساکن هستند. جمهوری آذربایجان دومین کشور شیعی بعد از جمهوری اسلامی ایران است که 96% مردم این کشور مسلمان هستند که از این تعداد، 75% شیعه‌ اثنی عشری هستند.

زیارتگاه بی بی حکیمه (از فرزندان امام موسی کاظم ع ) در نزدیکی باکو

آنچه که در جامعه امروز آذربایجان با کمی دقت و تأمل قابل فهم و درک است اینکه مردم این کشور و به خصوص روشن‌فکران و صاحب‌نظران آن بعداز سپری کردن دوران شیفتگی و خودباختگی در برابر غرب و شعارهای پوچ و توخالی آن که در اوایل استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به یأس و سرخوردگی مبدل شد، به سرچشمه نورانی و نجات‌بخش اسلام روی می‌آوردند.

برخی مغرضان و دشمنان سرسخت اسلام در این کشور، تقویت اسلام در آذربایجان را با مسائل اقتصادی در ارتباط می‌دانند. آنها مدعی اند که مشکلات اقتصادی و بی‌عدالتی اجتماعی موجود در جامعه آذربایجان موجب می‌شود اسلام رادیکالی در جامعه رشد کند و تقویت شود و زمینه را برای انفجار مهیا کند.

گسترش گرایشات اسلامی در جمهوری آذربایجان آن چنان بالا گرفته است که شبکه‌های تلویزیونی این کشور که اکثرشان بلندگوی غرب و صهیونیسم در این کشور مسلمان هستند، ناگزیر به اعتراف این موضوع شده‌اند.

بیداری اسلامی در بین مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و روی آوردن بیش از پیش آنان به چشمه زلال و حیات‌بخش اسلام، معاندان اسلام و جیره‌خواران مسیحیت متعصب و خشک و صهیونیسم شیطانی را در این کشور عصبانی کرده و به خشم آورده است که آثار و علایم این عصبانیت و کینه و عداوت را به راحتی می‌توان در لابه‌لای حوادثی که اخیرا در این کشور رخ داده است مشاهده کرد. گسترش گرایشات اسلامی در جمهوری آذربایجان آن چنان بالا گرفته است که شبکه‌های تلویزیونی این کشور که اکثرشان بلندگوی غرب و صهیونیسم در این کشور مسلمان هستند، ناگزیر به اعتراف این موضوع شده‌اند.

ممنوعیت حجاب و نماز در ادارات دولتی

دولت جمهوری آذربایجان نه تنها برای این شرایطی را فراهم نکرده ، بلکه چند وقت پیش استفاده از هر گونه نشانه های اسلامی از جمله قران، تسبیح، مهر، عکس و غیره را در ادارات دولتی ممنوع اعلام کرده است.

در هر صورت، علاقه مردم به ویژه جوانان به ارزش‌های اسلامی به تدریج افزایش می‌یابد. این عامل به نوبه خود ایجاب می‌کند که در همه ادارات اعم از دولتی و غیردولتی، سازمان‌ها، شرکت‌های محلی و خارجی و غیره شرایط لازم برای کارکنان متدین و مؤمن فراهم شود تا بتوانند وظایف شرعی خود را به جا آورند. ولی دولت جمهوری آذربایجان نه تنها برای این شرایطی را فراهم نکرده ، بلکه چند وقت پیش استفاده از هر گونه نشانه های اسلامی از جمله قران، تسبیح، مهر، عکس و غیره را در ادارات دولتی ممنوع اعلام کرده است. این وضعیت برای افراد متدین در ادارات غیر دولتی کمی بهتر است و افراد دیندار وقت نماز اگر چه مکانی را برای ادای نماز در اختیار ندارند ولی حد اقل می توانند زمانی برای نماز داشته باشند و این زمان از طرف مسئولین ادارات غیر دولتی در اختیار آنها قرار داده می شود تا آنها در مدت زمان معلومی به نزدیکترین مسجد و یا خانه آشنایان برود و نمازش را در آنجا ادا کند.

اگر سرآغاز فشارها و تضییق های مختلف بر مردم دیندار جمهوری اذربایجان را 13 فوریه سال 2010 ، روزی که تنی چند از جوانان متدین این کشور قصد داشتند به مناسبت رحلت رسول اکرم (ص) به زیارت خیابان شهدای شهر باکو بروند و با برخورد شدید پلیس مواجه شدند و موجب درگیری میان پلیس و جوانان شد بدانیم ، اشتباه خواهیم کرد. درست است که در این روز پلیس با جوانان متدین درگیر شد، جوانان کتک خوردند، سرو کله شان خونی شد و به زندان افتادند ولی این نوع رفتار ادامه جریانی است که در طول چند سال متوالی در این کشور در حال به وقوع پیوستن است.

پخش آذان از بلندگوهای مساجد ممنوع شد. بهانه اش هم «ناراحتی » مردم شهر باکو به خاطر پخش آذان از بلندگوهای مساجد اعلام شد. آنهم کشوری که 96 درصد جمعیت آن مسلمان هستند!

شاید هم خیلی ها حوادث ماه می سال 2007 میلادی در جمهوری آذربایجان را به فراموشی سپرده اند. ولی بنظر می رسد محض سه سال پیش یعنی ماه می سال 2007 بود که حوادث 13 فوریه سال 2010 پایه گذاری شد. سه سال پیش در ماه می سال 2007 برای آولین بار جرقه ممنوعیتها در این کشور روشن شد یعنی پخش آذان از بلندگوهای مساجد ممنوع شد. بهانه اش هم «ناراحتی » مردم شهر باکو به خاطر پخش آذان از بلندگوهای مساجد اعلام شد. آنهم کشوری که 96 درصد جمعیت آن مسلمان هستند!

در آن زمان این کار دولت با اعتراضهای مختلف اقشار جامعه روبرو شد و مردم مسلمان توانستند تا حدودی ممنوعیت پخش آذان را برطرف کنند. ولی این ممنوعیتها هنوز هم در این کشور هر روز از زاویه های مختلف بروز می کند. بعضا این ممنوعیتها همانند آتش فشانی فواران می زند و بعضا خاموش می ماند ، ولی خاموشیی که هر آن می تواند فواران بزند. این کار نشاندهنده آن بود که در آن دوران یک تحمل ناپذیری نسبت به دینداری و مسلمانی در دولتمردان جمهوری اذربایجان ظهور پیدا کرد. جالب اینجا است که این کم تحملی 16 سال پس از استقلال جمهوری اذربایجان ظهور پیدا می کند و از آن جالبتر این که پخش آذان از بلندگوهای مساجد در عرض 16 سال موجب «ناراحتی» مردم نشده بود ولی یکباره در تابستان سال 2007 این ناراحتی احساس شد. معلوم است که این ناراحتی علل دیگری داشت.

در جمهوری اذربایجان شرایطی به وجود آمده است که مسئولین مراکز تحصیلی، کارخانه ها و شرکتها جمهوری اذربایجان (البته دولتی) هر آن می توانند خانمهای محجبه را از کار خودشان برکنار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آن بود که مسئله حجاب و ممنوع شدن آن در مراکز تحصیلی جمهوری اذربایجان آغاز شد. معلمین و طلبه های محجبه از مراکز تحصیلی اخراج شدندو با آنها بدرفتاری آغاز شد. این بار نیز مردم متدین و مومن جمهوری اذربایجان نسبت به این ممنوعیت جدید دولت اعتراضات خودشان را کردند. به مراکز و ادارات مختلف مراجعه کردند، مسئله حقوق بشر مطرح شد. اگر بگوییم ممنوعیتها و بدرفتاری ها برداشته نشد، درست نیست ولی اینکه بگوییم تمام حقوق خانمهای محجبه در جمهوری اذربایجان احقاق شد ، این هم درست نخواهد بود. در حال حاضر در جمهوری اذربایجان شرایطی به وجود آمده است که مسئولین مراکز تحصیلی، کارخانه ها و شرکتها جمهوری اذربایجان (البته دولتی) هر آن می توانند خانمهای محجبه را از کار خودشان برکنار کند و هیچ کس هم به آنها «روی چشمت ابرو است» نمی تواند بگوید. البته مومنین خواستار احقاق حقوق خود خواهند بود ولی تا چه اندازه موفق خواهند بود ، کمی مشکل است.

این ممنوعیتها فقط در شهر باکو نبود بلکه در مناطق دیگر جمهوری اذربایجان نیز بوقوع می پیوست. به عنوان مثال می شود به حوادث روز عاشورا در دسامبر سال 2009 در روستای بنان یار جمهوری خود مختار نخجوان اشاره کرد که در آن روز پلیس با عزاداران حسینی درگیر شد و در نتیجه چند نفر زخمی و چند نفر نیز حبس شدند. مقامات رسمی جمهوری خودمختار نخجوان سعی کردند این حادثه را نیز به «دینداران رادیکال» نسبت دهند و در برخی مواقع وقوع چنین حادثه ای را انکار کردند.

در ادامه فشارها ماموران دولتی این بار مسجد « داداش» را هدف قرار دادند . از کمیته دولتی امور دینی جمهوری آذربایجان با امام جماعت مسجد «داداش» حاج شاهین حسنلی تماس تلفنی گرفته شد و به آن در مورد اینکه نباید در حیات مسجد و کوچه های اطراف آن نماز جماعت برپا شود اخطار داده شد. مسجد داداش یکی از پر جمعیتترین مساجدی است که در روزها جمعه در شهر باکو در آن نماز جمعه برگزار می شود و حدودا 2000 تا 2500 نفر در این مسجد حضور پیدا می کند.

با توجه به مساحت کوچک مسجد مردم متدین مجبور می شوند در خیابانها اطراف مسجد نماز برگزار کنند. بنظر می رسید که هدف کمیته دولتی در مرحله اول کم کردن تجمع مردم متدین و جلوگیری از حضور آنان در این مسجد می باشد. ولی از آنجا که امام جماعت مسجد به این اخطار کمیته دولتی توجه نکرد یکی از مسئولین این کمیته دولتی اهداف اصلی این اخطار را در مصاحبه خود با خبرگزاری آپا اعلام کرد. گوندوز اسماعیل اف مدیر یکی از شعبات کمیته دولتی امور دینی جمهوری اذربایجان در گفتگو با این خبرگزاری اعلام کرد که « اطلاعاتی در مورد اقدامات تخریباتی در این مسجد به کمیته وارد شده» و کمیته بر این اساس به امام جماعت مسجد اخطار داده است!

از ممنوعیت شوروی ها تا تخریب مستقل ها!

پس از ممنوعیت اذان و حجاب و ممنوعیت دیگر نوبت به اقدامات عملی رسید. این بار ماموران دولتی کاری را که ماموران زمان شوروی سابق که ادعای به بی خدایی و بی دینی سرلوحه و شعارشان بود و جرئت اعمال آنرا نداشتند ، انجام دادند. اگر کمونیستها و بلشویکها مساجد را به کتابخانه و انبار تبدیل کرده بودند در جمهوری آذربایجان مستقل ماموران مساجد را تخریب کرده با خاک یکسان کردند.

اول مسجد حضرت محمد (ص) در منطقه یاسامال شهر باکو تخریب شد، سپس مسجدی که در حوزه نفتی «نفت داشلاری» بود تخریب شد تا نوبت به مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) در منطقه گونشلی شهر باکو رسید.

در مرحله اول مسجد حضرت محمد (ص) در منطقه یاسامال شهر باکو تخریب شد، سپس مسجدی که در حوزه نفتی «نفت داشلاری» بود تخریب شد تا نوبت به مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) در منطقه گونشلی شهر باکو رسید و احتمال اینکه تعداد این مساجد هر روز افزایش پیدا بکند هنوز هم وجود دارد. ماموران دولتی در پاسخ سوال مردم مومن و متدین که می پرسیدند «آخر دلیل تخریب مساجد ما چیست؟» پاسخهای مضحک مختلفی از جمله اینکه این مسجد بصورت غیر قانونی ساخته شده، موقع بنا کردن مسجد اشتباهات مهندسی رخ داده است و غیره می شنیدند.



رسانه های جمهوری آذربایجان و مردم مسلمان

در این میان نمی شود از کنار چشم پوشیها و موضع گیریهای متعمدانه رسانه های جمهوری آذربایجان پیرو موضوعات و مشکلات مردم متدین این کشور گذشت. در حادثه روستای بنان یار ، رسانه ها جز یکی دو خبر که از سوی مقامات دولتی در تکذیب و یا محکوم کردن حوادث این روستا بود را پوشش خبری ندادند. در همین حادثه اخیر 13 فوریه سال جاری میلادی ، خبر برخورد پلیس با تنی چند از دینداران و جوانان متدین شهر باکو نیز فقط از طرف دو – سه تا سایت اینترنتی اسلامی جمهوری آذربایجان منتشر شد و رسانه های دیگر نسبت یه این حادثه سکوت اختیار کردند.

شبکه های تلویزیونی که از دزدیده شدن یک گاو در نقاط دور دست کشور نیز خبر تهیه می کنند ، این بار به حادثه ای که در مرکز شهر باکو پایتخت رخ داده بود سکوت اختیار کردند. در عوض پس از دو روز از این حادثه «تظاهرات بدون اجازه دینداران رادیکال» را محکوم کردند! رسانه ها حوادث را وارونه مطرح کردند و سعی کردند این راهپیمایی را - که جوانان دیندار با هماهنگی خودشان به صورت خودجوش راه اندازی کرده بودند - به کشورهای اسلامی دیگر نسبت بدهند و آنها را «دینداران رادیکال» نشان دهند. ماهیت اصلی راهپیمایی آن روز جوانان متدین برای عمومی مردم جمهوری اذربایجان آشکار نبود و رسانه های جمهوری اذربایجان هم سعی کردند عموم مردم را به این باور برسانند که این دیندارها یک مشت «رادیکال» هستند که به کشورهای اسلامی دیگر وابسته هستند. رسانه ها سعی کردند مردم متدین را با عموم مردم رودررو کنند. همه این برنامه ریزی ها را به ایران نسبت دادند و برای اثبات ادعای خودشان از هر گونه اظهار نظر دروغ و کذب هیچ ابایی نکردند.

صهیونیست ها و وهابی ها آزادند ؛ مسلمانان تحمل می شوند!

وقتی مقامات بلند پایه جمهوری آذربایجان ادعا می کنند که «جمهوری آذربایجان یک کشور تحمل پذیر است» ، باید پرسید آیا تحمل پذیری یعنی آزادی فرقه های مختلف در این کشور و محدودیت برای دین اساسی 96 درصد مردم یعنی اسلام؟!

به گزارش خبرگزاری مهر ، امروز در جمهوری آذربایجان وضعیتی بوجود آمده است که برای مردم مسلمان خوشایند نیست. با استفاده از طرق مختلف از برگزاری آیینهای مختلف دینی متدینین در این کشور جلوگیری می شود. تاسف بار است که برخی از مقامات رسمی کشور نیز از این اقدامات حمایت می کنند. وقتی مقامات بلند پایه جمهوری آذربایجان ادعا می کنند که «جمهوری آذربایجان یک کشور تحمل پذیر است» ، یک سوال پیش می آید و آن اینکه آیا تحمل پذیری یعنی آزادی فرقه های مختلف در این کشور و محدودیت برای دین اساسی 96 درصد مردم یعنی اسلام؟! چطور می شود که یهودی ها ، مسیحی ها از تحمل پذیری دینی در کشور خیلی خوب فایده می برند ولی مسلمانها حقوقشان پایمال می شود؟

استکبار و در رأس آنها آمریکا و اسرائیل و نیز، اذناب و مزدوران آنها در داخل جمهوری آذربایجان، با احساس ترس و نگرانی از گسترش اسلام راستین و فرهنگ تشیع در این کشور و برای مقابله با این جریان، سعی در ایجاد جریانات اسلامی منحرف نظیر سلفی‌گری (وهابی‌ها)، نورچی‌ها و ... می‌نماید. چنان که به قول «القار ابراهیم اوغلو» رئیس مرکز دفاع از آزادی اعتقادات دینی در جمهوری آذربایجان، "در آذربایجان برخی مسؤلان شرایط لازم را برای اشاعه وهابی‌گری فراهم کرده‌اند." رئیس مرکز دفاع از آزادی اعتقادات دینی جمهوری آذربایجان با اشاره به برخوردهای بیرحمانه و مشکلات عمدی ایجاد شده برای دینداران جمهوری اذربایجان گفت: «ولی برای تشکل‌های افراطی که فعالیتشان به وجهه دین اسلام لطمه می‌زند هرگونه شرایط لازم فراهم می‌شود».

به نظر حاج‌القار، برخی نیروهای خارجی برای جلوگیری از نشر اسلام واقعی در آذربایجان تلاش می‌کنند: «آنها می‌خواهند رویارویی‌های ایجاد شده میان مسلمانان در عراق و سایر کشورهای اسلامی را به آذربایجان نیز منتقل کنند». علاوه بر این، گسترش گرایشات اسلامی در این کشور شیعی، اسلام آمریکائی و دیگر مذاهب اسلامی و کشورهای حامی آنها را حساس کرده تا تور خویش را پهن کنند و از این خوان گسترده بهره و طعمه خویش را صید نمایند.

یهودی ها سه برابر مسلمانان از شهرداری غرامت می گیرند!

در عین حال حتی مبلغی که شهروندان مسلمان آذری در مقابل تخریب منازل خود از شهرداری باکو دریافت می کنند بسیار کمتر از مبلغ پرداخت شده به یهودیان این منطقه است. بر اساس گزارش روزنامه ینی مساوات، بعد از دیدار اخیر سمیون ایخیلوف رئیس جمعیت یهودیان کوهستانی مقیم باکو با مسئولان دولتی شهرداری باکو برای ساکنین یهودی در مقایسه با ساکنان آذری حدود سه برابر بیشتر غرامت می‌پردازد.

پرداخت این مبلغ به یهودیان آغاز شده و به آنها اکیدا توصیه شده است که این موضوع را از ساکنان آذربایجانی مخفی نگه دارند . پیش از این نیز اعطای امتیازهای ویژه به یهودیان در جمهوی آذربایجان موجب ناخرسندی عمومی شده است.

اقدام اخیر شهرداری باکو در شرایطی است که نهادهای دولتی باکو تا کنون به شکایت مردم درباره تصاحب غیرقانونی سی هکتار از اراضی این منطقه توسط استنلی اسکودرو سفیر سابق آمریکا رسیدگی نکرده اند.