به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، هانس کونگ رئیس بنیاد اخلاق جهانی و استاد بازنشسته دانشگاه توبینگن آلمان همچنین اظهار داشت که رفتار کلیسا در رابطه با مسئله کنترل باروری بر خلاف موضع گیری های انجام شده است.

کلیسای کاتولیک آلمان هرگونه ارتباطی میان سوء استفاده ها و همجنسگرایی را با مسئله تجرد تکذیب کرد.

هفته گذشته منطقه اسقفی رگنزبرگ آلمان گزارش کرد که یکی از اعضای گروه سرایندگان کلیسا اظهار داشت مورد سوء استفاده یکی از اعضای دسته سرود خود قرار گرفته، گروهی که طی سه دهه هدایت و رهبری آن برعهده گئورگ راتزینگر برادر پاپ بوده است. مقر پاپ اعلام کرده است که از تلاشهای منطقه اسقفی رگنزبرگ برای بررسی این رسوایی و تحلیل آن حمایت می کند.

رابرت زولتش اسقف اعظم فریبورگ و رئیس کنفرانس اسقفهای آلمانی این سوء استفاده ها را بیدادگرانه دانست و ملتمسانه از قربانیان خواستار بخشش شد اما ارتباط میان آنها و مسئله تجرد شخصیتهای دینی کلیسا را تکذیب کرد.

هانس کونگ طی مقاله ای از این عذرخواهی استقبال کرده اما تکذیب وی را اشتباه خوانده است.

هانس کونگ این پرسش را مطرح کرده است که چرا سوء استفاده از کودکان تا این حد در کلیسای کاتولیک رواج یافته است؟ مسئله تجرد کشیشها تنها علت سوء رفتار آنها نیست بلکه مهمترین و قطعی ترین تجلی رویکرد کلیسا به این موضوع است.

وی به نقل از عهد جدید گفت که مسیح و سنت پل مجرد بودند اما در این رابطه آزادی کامل را به تمام افراد ارائه کرده اند. سنت پل در نخستین نامه خود به قرتانیان یادآور شده است که به علت مواردی در عدم رعایت مسائل اخلاقی مرد و زن باید با یکدیگر ازدواج کنند. پیتر و حواریون دیگر نیز ازدواج کرده بودند و اواخر قرن یازدهم با اعمال قانون تجرد شخصیتهای دینی هزاران نفر از کشیشها اعتراض کردند.

رئیس بنیاد اخلاق جهانی یادآور شد: تجرد اجباری علت مهمی برای کمبود کشیش در کلیسا است.

وی استدلال کرد دو راه حل ساده برای مسئله کمبود کشیش در کلیسا وجود دارد یکی فسخ قانون تجرد به عنوان ریشه تمام این شرها ودیگری پذیرش زنان به عنوان شخصیتهای دینی کلیسای کاتولیک؛ اسقفها خود از این دو راه حل اطلاع دارند اما جرأت مطرح کردن آنرا ندارد.