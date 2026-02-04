به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس علمی «تمدنساز انقلاب اسلامی» با هدف تبیین ابعاد فکری، علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی و نقش آن در شکلدهی به تمدن نوین اسلامی، در کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این اجلاس با حضور نخبگان علمی، اساتید حوزه و دانشگاه و جمعی از اندیشمندان و فعالان فرهنگی برگزار میشود و در آن، مباحث مرتبط با جایگاه انقلاب اسلامی در عرصه تمدنسازی، تحولات فکری و مسئولیت نخبگان مورد بررسی قرار میگیرد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، حجت الاسلام غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، سخنران اصلی این اجلاس علمی خواهد بود و به تبیین نقش انقلاب اسلامی در مسیر پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی خواهد پرداخت.
این اجلاس روز شنبه ۱۸ بهمنماه رأس ساعت ۹ صبح برگزار میشود و میزبان علاقهمندان، پژوهشگران و فعالان حوزههای علمی، فرهنگی و اجتماعی خواهد بود.
محل برگزاری این برنامه علمی، پردیس شهید صدوقی، سالن آیتالله نجومی واقع در میدان سپاه، بلوار جامجم کرمانشاه اعلام شده است و حضور در این اجلاس برای عموم علاقهمندان آزاد است.
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