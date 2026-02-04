سواحل جنوبی استان بوشهر مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، در ساعاتی از وقت امروز چهارشنبه، در برخی از نقاط، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران همراه با رعدو برق پیش بینی می شود ، همچنین تا روز پنجشنبه با وزش بادهای شمالی، سواحل جنوبی استان مواج است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در روز جمعه وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات آرام خواهد بود، اما از روز شنبه هفته آینده با نفوذ سامانه بارشی به استان و فعالیت آن طی روز یکشنبه، در برخی نقاط بارش باران گاهی رگبار باران همراه با رعدو برق مورد انتظار است و در این مدت خلیج فارس مواج و متلاطم است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر، وزش باد و بصورت پراکنده بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق، در برخی نقاط مه آلود خواهد بود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد متغیر، بتدریج شمال غربی تا شمالی، در مناطق شمالی و مرکزی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعات و در نواحی جنوبی ۱۲ تا ۴۲ گاهی تا ۵۴ کیلومتردرساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی، ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی متر خواهد بود.