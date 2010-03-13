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۲۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۴

اسقف‌اعظم وین خواستار بررسی ارتباط قانون تجرد و رسوایی‌های کلیسا شد

اسقف اعظم وین در اتریش در واکنش به رسوایی‌های اخلاقی اخیر که به‌شدت به کلیسای کاتولیک ضربه زده است و بحرانهای شدیدی را در این کلیسا موجب شده گفت: مسئله تجرد کشیشها را می‌توان یکی از علل این رسوایی‌های اخلاقی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کریستوف شونبورن اسقف اعظم وین عالی‌ترین شخصیت کلیسای کاتولیک که میان تجرد کشیشها و رسوایی‌های جنسی ارتباط قائل شده طی مقاله‌ای در تما کرشه ، مجله منطقه اسقفی خود خواستار بررسی دقیق علل این رسوایی‌ها شده است.

در این مقاله آمده است: بررسی علل این رسوایی‌ها باید دربرگیرنده کشیشهای درحال آموزش هم باشد و همچنین طی آن باید مسئله تجرد میان کشیشها و مسئله تکامل شخصیت نیز شکل گیرد. این تحقیق تا حد بسیاری نیازمند صداقت از سوی کلیسا و جامعه است.

شونبورن نخستین کسی نیست که میان تجرد و رسوایی‌های اخلاقی کشیشهای کلیسای کاتولیک ارتباط قائل شده است. پیشتر هانس کونگ رئیس بنیاد اخلاق جهانی چنین مسئله‌ای را مطرح کرده بود.

یک سخنگوی کلیسای کاتولیک در وین اظهارات اسقف اعظم وین را تأیید کرد و اظهار داشت که وی به هیچ وجه به دنبال ایجاد تردید در قانون تجرد و درخواست ابطان آن نیست.

کد مطلب 1050613

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