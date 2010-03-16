باید در حوزه های علمیه روی نیروی جوان سرمایه گذاری کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد ساجدی عصر سه شنبه در همایش تحول حوزه در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: مسئولان در سطوح در سنوات گذشته با نگاه نادرست فرهنگ را از آموزش عالی جدا کردند.

مسئول انجمنهای علمی و پژوهشی حوزه های علمیه کشور تاکید کرد : وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام دادند.

وی اظهار داشت: امروز حوزه های علمیه در یک جامعه منزوی نبوده و به عنصر فکری و نرم افزاری نظام و دارای رسالت جهانی ،با تاثیرات بسیار معنوی و فرهنگی در جهان تبدیل شدند.

وی افزود : باید روی نیروی جوان از جمله در حوزه ها سرمایه گذاری جدی تری داشت.

مسئول انجمنهای علمی و پژوهشی حوزه های علمیه کشور افزود: استفاده از قابلیتهای بالقوه طلاب جوان و تبدیل این ظرفیتها به بالفعل از اقدامات مهم برای توسعه فعالیتهای حوزوی در بخشهای گوناگون است.

وی تاکید کرد: باید این قابلیتها را هر چه بیشتر شناخت و زمینه خلاقیت آنها را فراهم کرد.