مهدی تارتار: خودم هم انتظار این بازی را نداشتم؛ یک حسرت برای ما ماند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه - ۱۱ شهریور - به قضاوت موعود بنیادی فر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی یک به یک خاتمه یافت.

مهدی تارتار پس از این بازی گفت: بازی بسیار پرفشار و زیبایی را شاهد بودیم. سرعت بازی خیلی بالا بود. خودم فکر نمی کردم با توجه به تغییرات گسترده ای که داشت اینقدر روان بازی کند. استقلال هم خوب بازی کرد و فوتبال رو به جلویی را ارایه دادند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: هم ما می دانستیم برنده باشیم و هم استقلال. موقعیت های زیادی روی هر دو دروازه خلق شد. به هر دو تیم خسته نباشید می گویم.

مهدی تارتار ادامه داد: ما گل اول را زدیم و یک حسرت بزرگ برای ما باقی ماند که نتوانستیم این گل را حفظ کنیم. می دانستیم که روی اوت ها حریف کار کرده است اما نتوانستیم تمرکز کنیم و یک لحظه غفلت کردیم و گل تساوی را خوردیم.

او درباره ناراحتی ایگور سرگیف از تعویضش گفت: ضربان قلب بازیکن در چنین لحظاتی بسیار بالاست. این رفتارها طبیعی است. من همه بازیکنان را مثل فرزندانم می بینم و آنها را درک می کنم.