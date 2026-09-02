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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹

یک لحظه غفلت کردیم؛

مهدی تارتار: خودم هم انتظار این بازی را نداشتم؛ یک حسرت برای ما ماند

مهدی تارتار: خودم هم انتظار این بازی را نداشتم؛ یک حسرت برای ما ماند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: تیم ما با وجود تغییراتی که داشت بازی خوب و زیبایی را به نمایش گذاشت. ما می خواستیم برنده شویم اما یک حسرت بزرگ برایمان باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه - ۱۱ شهریور - به قضاوت موعود بنیادی فر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی یک به یک خاتمه یافت.

مهدی تارتار پس از این بازی گفت: بازی بسیار پرفشار و زیبایی را شاهد بودیم. سرعت بازی خیلی بالا بود. خودم فکر نمی کردم با توجه به تغییرات گسترده ای که داشت اینقدر روان بازی کند. استقلال هم خوب بازی کرد و فوتبال رو به جلویی را ارایه دادند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: هم ما می دانستیم برنده باشیم و هم استقلال. موقعیت های زیادی روی هر دو دروازه خلق شد. به هر دو تیم خسته نباشید می گویم.

مهدی تارتار ادامه داد: ما گل اول را زدیم و یک حسرت بزرگ برای ما باقی ماند که نتوانستیم این گل را حفظ کنیم. می دانستیم که روی اوت ها حریف کار کرده است اما نتوانستیم تمرکز کنیم و یک لحظه غفلت کردیم و گل تساوی را خوردیم.

او درباره ناراحتی ایگور سرگیف از تعویضش گفت: ضربان قلب بازیکن در چنین لحظاتی بسیار بالاست. این رفتارها طبیعی است. من همه بازیکنان را مثل فرزندانم می بینم و آنها را درک می کنم.

کد مطلب 6935945

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    نظرات

    • محمدرضا IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
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      تعویض هات که درست نبود،بازیکن مناسب گوش چپ که جذب نکردی،گوش چپ شده پاشنه آشیل تیم های حریف،بیفومای نمایشی،علیپور دونده گل نزن،بازیکن آسانی بابک حرکت درزاویه بسته چه گلی زد،دفاع ضعیف توپ را درست نمی توانند دفع کنند.
    • حسرت دو ستاره IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
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      شانس اوردین دو سه تا نخوردین برو دعاش رو به داور و تیر دروازه بکن وگرنه الان اخراج شده بودی

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