به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر چهارشنبه در دیدار معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه باور به نصرت الهی از مهمترین عوامل پیروزیهای ملت ایران در عرصههای مختلف بوده است، گفت: همانگونه که رزمندگان اسلام با تکیه بر ایمان و اعتقاد به وعده الهی خرمشهر را آزاد کردند، امروز نیز همین باور موجب ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا و دیگر قدرتهای استکباری شده است.
امام جمعه بوشهر با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی رهبر معظم انقلاب، گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای رهبر معظم انقلاب نگاه عمیق و باور راسخ ایشان به آینده، توانمندی ملت ایران و وعده نصرت الهی است؛ باوری که همواره موجب امیدآفرینی و حرکت رو به جلو در جامعه شده است.
عامل اصلی پیروزی رزمندگان اسلام، ایمان و اعتقاد آنان به نصرت الهی بود
آیتالله صفایی بوشهری اظهار کرد: مقام معظم رهبری همواره با نگاهی مبتنی بر ایمان، آینده را توصیف کرده و دیگران را به حرکت، تلاش و امید دعوت کردهاند و همین باور عمیق، یکی از عوامل مهم ایستادگی نظام اسلامی در برابر قدرتهای بزرگ است.
وی با اشاره به حماسه آزادسازی خرمشهر افزود: جمله تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، بیانگر یک حقیقت بزرگ است؛ اینکه عامل اصلی پیروزی رزمندگان اسلام، ایمان و اعتقاد آنان به نصرت الهی بود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر ادامه داد: در خاطرات فرماندهان دفاع مقدس نیز این حقیقت بهخوبی مشاهده میشود؛ زمانی که شهید حاج احمد کاظمی پس از ورود به خرمشهر در ارتباط بیسیمی از اسارت دستهدسته نیروهای عراقی خبر میدهد و با شور و شعف میگوید «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، این نگاه نشان میدهد که رزمندگان پیروزی را نتیجه اراده و نصرت الهی میدانستند.
آیتالله صفایی بوشهری تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب نیز در تبیین علت اصلی آزادسازی خرمشهر بر همین نکته تأکید داشتهاند که باور و اعتقاد رزمندگان و فرماندهان به نصرت خداوند، زمینهساز طراحی و اجرای عملیات بزرگ آزادسازی خرمشهر شد.
وی خاطرنشان کرد: قله این باور را میتوان در شخصیت مقام معظم رهبری مشاهده کرد؛ ایشان با همین نگاه و اعتقاد، در برابر آمریکا و هر قدرت دیگری با صلابت ایستادگی میکنند و ملت ایران را نیز به مقاومت، خودباوری و حرکت در مسیر پیشرفت دعوت میکنند.
ضرورت تبیین ابعاد شخصیتی و اندیشهای رهبر شهید انقلاب
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تبیین اندیشههای رهبر شهید انقلاب برای نسل جوان گفت: بسیاری از سخنان و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب دارای مضامین بسیار عمیق و راهبردی است که باید برای آحاد مردم، بهویژه جوانان، تبیین و تشریح شود.
آیتالله صفایی بوشهری یکی از محورهای مهم اندیشه رهبر شهید انقلاب را موضوع علم و دانش دانست و افزود: یکی از مباحث اساسی مورد تأکید ایشان این است که علم، اساس قدرت است و ملتی که به دانش و فناوری دست پیدا کند، میتواند روی پای خود بایستد.
وی ادامه داد: نگاه مقام معظم رهبری این است که جوانان و دانشمندان ایرانی باید از مرزهای دانش عبور کنند و به جای آنکه صرفاً مصرفکننده علم تولیدشده در جهان باشند، خود به تولیدکننده علم تبدیل شوند.
امام جمعه بوشهر با اشاره به اهمیت جایگاه علمی ایران خاطرنشان کرد: یکی از افقهای بلند مورد تأکید رهبر معظم انقلاب این است که ایران به جایگاهی برسد که اگر کسی در جهان بخواهد علوم روز را فرا بگیرد، ناچار باشد زبان فارسی را بیاموزد؛ این هدفگذاری، نشاندهنده عمق نگاه ایشان به آینده علمی کشور است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ابعاد شخصیتی و اندیشهای رهبر شهید انقلاب برای جامعه، بهویژه نسل جوان، همچنان ناشناخته است، گفت: شناخت این شخصیت بزرگ نیازمند مطالعه، بررسی و تبیین دقیق اندیشهها و رهنمودهای ایشان است.
آیتالله صفایی بوشهری تأکید کرد: باید تلاش کنیم نسل جوان با این اندیشهها، باورها و نگاه راهبردی آشنا شود؛ چراکه بسیاری از دستاوردهای امروز کشور، حاصل همین نگاه بلندمدت، خودباوری و امید به آینده است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه امید و اعتماد به توان داخلی گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، علم، خودباوری و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب میتواند مسیر پیشرفت و استقلال خود را با قدرت ادامه دهد و در برابر فشارها و توطئههای دشمنان با عزت و اقتدار بایستد.
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