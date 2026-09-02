سازمان ملل حملات آمریکا به ایران را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه در خصوص تجاوز شب گذشته آمریکا به خاک ایران ابراز نگرانی شدید کرده و نسبت به گزارش‌ های مربوط به تلفات غیرنظامیان از جمله حمله‌ تروریست های آمریکایی به یک مراسم عروسی در ایران که به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان ایرانی منجر شد، هشدار داد.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در این باره گفت: می‌ توانم بگویم که دبیرکل سازمان ملل از تبادل آتش مجدد میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران در طول شب به‌ شدت نگران است.

سخنگوی سازمان ملل متحد سپس اضافه کرد: دبیرکل از گزارش‌ های مربوط به تلفات غیرنظامیان، از جمله حمله‌ای که گفته می‌شود به یک مراسم عروسی در ایران انجام شده، عمیقاً نگران است. دبیرکل تمامی حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‌ کند. او یادآور شده است که همه طرف‌ ها باید به تعهدات خود ذیل حقوق بشردوستانه بین‌ المللی، از جمله اصول تفکیک، تناسب و احتیاط، پایبند باشند.

دوجاریک خاطرنشان کرد که «کشورهای معدودی در منطقه از این تشدید تنش‌ ها در امان هستند و حریم هوایی و مسیرهای حیاتی کشتیرانی همچنان به‌ شدت تحت تأثیر قرار دارند.

وی گفت که گوترش «بار دیگر خواستار توقف فوری اقدامات نظامی است و از همه طرف‌ های مرتبط می‌ خواهد تا خویشتنداری پیشه کنند و از انجام اقدامات و بیان اظهاراتی که می‌ تواند تنش‌ های موجود را بیش از پیش تشدید کند، خودداری نمایند.»

استفان دوجاریک، همچنین هشدار داد که «همان‌ طور که می‌ توانید تصور کنید، تشدید بیشتر تنش‌ ها پیامدهای ویرانگری برای غیرنظامیان، کل منطقه و فراتر از آن خواهد داشت» و اشاره کرد که عملیات‌ های بشردوستانه در منطقه «هم‌ اکنون نیز با فشار کاری بیش از حد و کمبود بودجه مواجه هستند.»

دوجاریک گفت که دبیرکل سازمان ملل متحد «از ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا فوراً به مسیر دیپلماسی بازگردند» و افزود: دستیابی به یک راه‌ حل جامع و پایدار تنها از طریق گفتگو و مذاکره امکان‌پذیر است.

توصیه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد پیرامون مذاکره و دیپلماسی، در حالیست که ۲ تجاوز پیشین آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.

در حمله دشمن آمریکایی به یک جشن عروسی در کوهستک واقع در شهرستان سیریک استان هرمزگان، بیش از ۷۰ نفر از هم‌وطنان شهید و مجروح شدند که اغلب آنها زن و کودک بودند.

این جنایات جنگی وحشیانه که نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است یادآور جنایات قبلی آمریکایی-صهیونیستی طی یک سال و نیم اخیر، از جمله در میناب و لامرد است.

در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طبق حق ذاتی دفاع مشروع پایگاه‌های نظامی آمریکا را که مبدأ و پشتیبان تجاوز نظامی آمریکا علیه کیان ایران بود، مورد ضربات دفاعی و کوبنده خود قرار دادند.