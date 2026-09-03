  1. استانها
  2. اردبیل
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۰۱

واکنش مردم اردبیل به زلزله ۱۳۴۷ فردوس خراسان جنوبی

واکنش مردم اردبیل به زلزله ۱۳۴۷ فردوس خراسان جنوبی

اردبیل- مردم اردبیل در اجتماع شبانه با چند پرسش مواجه شدند، واکنش آنان را در گفتگو با خبرنگار مهر مشاهده می‌کنید.

دریافت 11 MB
کد مطلب 6936123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها