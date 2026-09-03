https://mehrnews.com/x3cXRy ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۰۱ کد مطلب 6936123 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۰۱ واکنش مردم اردبیل به زلزله ۱۳۴۷ فردوس خراسان جنوبی اردبیل- مردم اردبیل در اجتماع شبانه با چند پرسش مواجه شدند، واکنش آنان را در گفتگو با خبرنگار مهر مشاهده میکنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6936123 کپی شد مطالب مرتبط فریاد خونخواهی در اردبیل همچنان ادامه دارد واکنش مردم مشگین شهر به زلزله ۱۳۴۷ فردوس خراسان جنوبی حضور مردم کمر دشمن را شکست مسئولان مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را تا حصول نتیجه پیگیری کنند فریاد خونخواهی در اردبیل همچنان ادامه دارد برچسبها زلزله خراسان شمالی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنهای
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