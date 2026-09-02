میلاد نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات دقیق حادثه شب گذشته در تجمعات مردم مبعوث شده بلوار وکیلآباد اظهار کرد: این حادثه دقیقاً ساعت ۲۲:۵۰ در نبش وکیلآباد ۶۲ رخ داد. در این محل یک چایخانه ثابت مستقر است که توسط شهرداری مجوز داده شده و حدود ۷ سال است که فعالیت مستمر دارد.
رئیس شورای اجتماعی محله اقبال لاهوری مشهد با اشاره به پیشینه این مکان افزود: این چایخانه همواره در مناسبتهای ملی و مذهبی مکانی برای حضور علاقهمندان به برنامههای مذهبی بوده است. بهویژه از بعد از جنگ رمضان، حمله آمریکا به بیت رهبری و شهادت رهبر فقید، این مکان به پاتوقی شبانه برای تجمع افراد و پرچمگردانی تبدیل شد؛ بهطوریکه هر شب افرادی از محلههای مختلف مشهد از جمله قاسمآباد، محله اقبال و سایر نقاط شهر در آنجا دور هم جمع میشدند.
وی درباره آخرین آمار شهدا و مصدومان این سانحه گفت: در این حادثه تقریباً ۱۱ نفر مجروح شدند و تعداد فوتیها و کسانی که جان باختند تا این لحظه ۵ نفر است. ابتدا اخبار حاکی از فوت ۴ نفر بود، اما یکی از مجروحان نیز صبح امروز آسمانی شد.
نورانی با معرفی مشخصات شهدای این حادثه تصریح کرد: جانباختگان شامل یک آقا و ۴ خانم (سه خانم بزرگسال و یک کودک) هستند؛ «حسنا» دختربچه ۶ ساله دیشب به همراه مادرش «محدثه خوشکام» آسمانی شد، «جواد تیماجی»، «زهرا امینینیا» و «رضوانی» از دیگر شهدا هستند. این افراد همگی اهل مسجد و نمازگزار مسجد الاقصی واقع در همان نبش وکیلآباد ۶۲ بودند.
رئیس شورای اجتماعی محله اقبال لاهوری مشهد با اشاره به ماجرای اسکوتر صورتی که تصویر آن در فضای مجازی دستبهدست میشود، بیان کرد: آن اسکوتر صورتی متعلق به همین حسنا ۶ ساله بود. درست یک هفته قبل از این حادثه، حسنی اسکوترش را در مسجد الاقصی محله اقبال لاهوری گم کرده بود و همراه مادرش به اتاق هیئتامنا و نزد امام جماعت مسجد مراجعه کرده بودند و پس از پیگیری و جستوجو، اسکوتر پیدا شد.
وی با رد قاطع فضاسازیهای رسانههای معاند پیرامون این سانحه خاطرنشان کرد: متأسفانه رسانههای بیگانه و معاند در حال مانور هستند تا از یک سانحه رانندگی، عملیات تروریستی بسازند در حالی که این موضوع کذب محض است. راننده خودرو خودش از یک خانواده مذهبی و فردی اهل سفر اربعین است؛ حتی یکی از بچههای هیئت او را شناخت و اعلام کرد که دو بار با او به سفر اربعین رفته است.
نورانی در تشریح وضعیت پزشکی راننده و علل فنی وقوع حادثه توضیح داد: راننده اصلاً مست نبوده و هیچگونه علائم مستی یا مصرف الکل نداشته است. گزارش پلیس نیز مبنی بر نبود هرگونه حالت عمدی است. علت حادثه این بود که راننده متأسفانه بیمار بوده و شرایط جسمی مساعدی برای رانندگی نداشته است؛ چشم چپ او بینایی نداشته و فقط با چشم راست میدیده است، همچنین مبتلا به بیماری صرع و تشنج بوده و قرص و دارو مصرف میکرده که تمامی قرصهایش داخل داشبورد خودرویش موجود بود.
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