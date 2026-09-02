تساوی استقلال و پرسپولیس در دربی جذاب؛ فراتر از آنچه انتظارش را داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه - ۱۱ شهریور - به قضاوت موعود بنیادی فر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی یک به یک خاتمه یافت.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده(۷۹ روزبه چشمی)، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی(۵۹ محمدحسین اسلامی) و سعید سحرخیزان.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی زادگان، محمد مهدی زارع، مجید عیدی، مهدی تیکدری‌نژاد، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو(۹۰ یاسین سلمانی)، تیوی بیفوما(۷۸ پوریا شهرآبادی)، محمدمهدی محبی(۷۸ ارونوف)، ایگور سرگیف(۵۷ محمد عمری) و علی علیپور.

بازی هجومی اما بی هدف دو تیم

دیدار سرخپوشان در شرایطی آغاز شد که هر دو تیم بازی هجومی را در دستور کارشان قرار دادند اما هیجانات ابتدای دربی اجازه نداد آنها نمایش دلپذیری داشتند و توپ مدام بین بازیکنان دو تیم رد و بدل می شد و با اشتباهات تکراری به تیم حریف می رسید. در ۱۰ دقیقه ابتدایی موقعیت هایی تا پشت محوطه جریمه ایجاد شد اما هیچ یک به خلق موقعیت خطرناک ختم نشد.

موقعیت سوزی عجیب علیپور

در دقیقه ۱۵ این دیدار بهترین موقعیت بازی برای گلزنی پرسپولیس ایجاد شد اما علی علیپور که از قلب دفاع استقلال صاحب توپ شده بود و با عبور از آشورماتوف با فرعباسی تک به تک شده بود در موقعیتی عالی توپ را به بیرون زد تا یک فرصت عالی را از دست بدهد.

پرسپولیس این برتر و با برنامه تر

سرخپوشان تهرانی پس از هیجانات ابتدای بازی تیم برتر شدند و با گردش توپ و پاس های کوتاه در دقایق میانی نیمه اول بارها خود را تا درون محوطه جریمه استقلال رساندند اما نتوانستند از این برتری خود برای رسیدن به گل استفاده کنند. در مقابل استقلال هم در ضد حملات سعی می کرد به دروازه پرسپولیس نزدیک شود اما آنها هم نتوانستند خطر جدی را روی دروازه حریف ایجاد کنند.

استقلال بالاخره خودی نشان داد

در دقیقه ۳۶ استقلال به بهترین موقعیت خود برای رسیدن به گل دست پیدا کرد و پس از رد و بدل شدن چند پاس توپ در سمت راست به صالح حردانی رسید و این بازیکن با ارسالی زمینی گودرزی را در موقعیت گل قرار داد اما تکل این بازیکن به توپ نرسید و فرصت عالی استقلال از مقابل دروازه عبور کرد و گودرزی نتوانست روی توپ تاثیر بگذارد.

آبی ها تیم برتر دقایق پایانی نیمه

در دقایق پایانی نیمه اول استقلال تیم برتر میدان شد و چند موقعیت خطرناک را روی دروازه پرسپولیس ایجاد کرد. رزاقی نیا که در مرکز زمین استقلال همه کاره بود با پاس های در عمق بازیکنان هم تیمی را در موقعیت خطرناک قرار داد که در یک مورد شوت استقلالی ها را نیازمند برگردند. در یک صحنه هم آسانی می توانست دروازه را باز کند که توپ آرام او از بالای دروازه به بیرون رفت.

شروع جذاب نیمه دوم با گل پرسپولیس

در شرایطی که نیمه دوم هم با جذابیت و هیجان نیمه اول آغاز شده بود، سرخپوشان در یکی از موقعیت های خود در دقیقه ۵۰ توسط محمدمهدی محبی درون محوطه جریمه صاحب گل شدند. در این صحنه محبی پس از حرکت کوتاه با توپ ضربه ای آرام از درون محوطه جریمه زد که توپ روی زمین به کنج دروازه فرعباسی رفت.

صحنه گل محمدمهدی محبی به استقلال

آسانی به تیر زد

چند دقیقه پس از گل پرسپولیس این استقلال بود که می توانست بازی را به تساوی بکشاند اما یک رفت و برگشت درون محوطه جریمه و ضربه فنی و دقیق آسانی توپ را به تیر دروازه نیازمند زد تا سرخپوشان برتری خود را حفظ کنند. در دقیقه ۵۸ هم شوت سحرخیزان را پیام نیازمند با یک واکنش مهار کرد.

آسانی این بار به تور زد

در دقیقه ۶۰ این دیدار استقلالی ها از آشفتگی خط دفاعی پرسپولیس نهایت استفاده را بردند و یاسرآسانی سمت راست محوطه جریمه صاحب توپ شد و با ضربه ای محکم دروازه پیام نیازمند را باز کرد. این گل روی پاس عالی محمدحسین اسلامی به ثمر رسید که لحظاتی پیش وارد زمین شده بود و در اولین لمس توپ پاس گل داد.

صحنه گل یاسرآسانی به پرسپولیس

فوتبال جذاب در دقایق میانی نیمه دوم

هر چند دو تیم از ترکیبی جوان و کم تجربه در دربی ها بهره می بردند اما نمایشی فراتر از انتظار داشتند و در دقایق میانی نیمه دوم دروازه دو تیم چندین بار تا آستانه باز شدن مجدد پیش رفت. هم استقلال و هم پرسپولیس در این دقایق موقعیت های خطرناکی داشتند که می توانست به گل دوم تبدیل شود اما توپ ها با فاصله اندکی از دروازه ها به بیرون رفت یا توسط گلرها مهار شد.

۱۰ دقیقه پایانی جذاب و تقسیم امتیازات

در دقیقه ۸۲ محمد عمری پس از رد و بدل شدن چند پاس بین پرسپولیسی ها درون محوطه جریمه و در زاویه ای بسته به توپ ضربه زد که این توپ را فرعباسی به کرنر فرستاد. در ۱۰ دقیقه پایانی دو تیم نمایش هجومی خود را ادامه دادند و بدون اینکه ترس از شکست داشته باشند نمایش جذابی از فوتبال داشتند و توانستند رضایت علاقمندان را جلب کنند.