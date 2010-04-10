آموزش و پرورش 311 میلیارد تومان به معلمان مناطق محروم بدهکار است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست هم اندیشی با معاونان وزارتخانه و روسای آموزش و پرورش استانهای کشور که در صبح روز شنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: این بدهی‌ها از چند سال گذشته در آموزش و پرورش مانده است که باید آن را بپردازیم ولی از آنجا که دولت تعداد مناطق محروم را کاهش داده است، با موانعی در این زمینه مواجه شده‌ایم.

وی ادامه داد: کاهش مناطق محروم باعث شده که نتوانیم قسمتی از این بدهی‌ها را پرداخت کنیم و اکنون در حال رایزنی در این باره با دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق هستیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تمام اسناد آموزش و پرورش از این پس ساماندهی می‌شود گفت: اضافه کار تمام معلمان حق التدریس و مناطق محروم باید براساس یک سند واحد پرداخت شود.

حاجی بابایی از ساماندهی امور مالی آموزش و پرورش از وزارتخانه تا دورترین ادارات در مناطق محروم خبر داد و گفت: باید حسابها و پرداختها از این پس دقیق باشد و آموزش و پرورش استانها باید به سمتی حرکت کنند که بتوانند حقوق معلمان را از طریق استان و نه به شکل متمرکز پرداخت کنند.

وی افزود: از این پس استانها به هر میزان که اعتبار بخواهند به آنها پرداخت می‌کنیم اما لازم است که ساماندهی را برای هزینه‌های خود داشته باشند تا اگر امروز پولی از وزارتخانه به حساب استانها واریز می‌شود به سرعت حقوق معلمان را پرداخت کنند.