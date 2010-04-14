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۲۵ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

"درباره الی" در جشنواره تایتانیک حضور دارد

"درباره الی" در جشنواره تایتانیک حضور دارد

فیلم "درباره الی" ساخته اصغر فرهادی در هفدهمین دوره جشنواره تایتانیک در بخش مسابقه به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین جشنواره تایتانیک که در بوداپست مجارستان برگزار می‌شود، فیلم "درباره الی" ساخته اصغر فرهادی در بخش مسابقه در کنار آثاری چون "می توانم از پوست عبور کنم" از هلند، "زنی بدون پیانو" از فرانسه و آثار دیگری از کشور های ویتنام، چین، دانمارک و... حضور دارد.

درباره الی" در جشنواره سال 2009  برلین خرس نقره ای بهترین کارگردانی را نصیب فرهادی کرد و همچنین در جشنواره‌های متعدد داخلی و خارجی جوایز مختلفی به دست آورد. اما از حضور در میان نامزدهای نهایی بخش اسکار بهترین فیلم خارجی زبان باز ماند.

در این فیلم گلشیفته فراهانی، مانی حقیقی، مریلا زارعی، پیمان معادی، ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، احمد مهران فر، رعنا آزادی ور و صابر ابر بازی می کنند.

کد مطلب 1063274

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