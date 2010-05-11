60 هزار نفر از کرج در مراسم سالروز ارتحال امام خمینی شرکت می کنند

ابراهیم کردلو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بنا براعلام نظر جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج کرج امسال در سالروز ارتحال امام (ره) اقدامات لازم برای اعزام 60هزار نفر از مردم کرج به حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: پنج کمیته برای نظارت بر برگزاری آیین های ویژه ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دراین شهرستان تشکیل شده است.

کردلو بیان داشت: این کمیته ها شامل پشتیبانی و اسکان زائران، حمل و نقل ، تبلیغات ، امنیتی و انتظامی، امداد ونجات هستند .



وی یادآور شد: همچنین ستادهای فرعی برای بزرگداشت ارتحال حضرت امام (ره) در شهرهای محمدشهر، مشکین شهر، کمالشهر، گرمدره و آسارا ی کرج با هدف نظارت بر نحوه برگزاری آیین های ویژه ارتحال امام خمینی (ره ) تشکیل شده است .

کردلو عنوان کرد: همچنین زائران استان های همدان ، زنجان و آذربایجان غربی برای حضور در حرم مطهر پس از اسکان موقت در کرج ادامه مسیر خواهند داشت.