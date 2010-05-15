450 هزار تاغزار در کرمان کشت شده است

محمد علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تاغزارهای جنوب شهر کرمان با هدف حفظ شهر از خسارتهای ناشی از ماسه های روان و طوفانهای شن کاشت شده اند که تاکنون به وسعتی حدود 450 هزار هکتار رسیده اند.

وی افزود: این تاغزارها به عنوان سپری سبز از جنوب غرب تا جنوبشرق کرمان امتداد یافته و با تثبیت شنهای روان و کنترل باد و طوفان امکان زندگی و انجام فعالیتهای اقتصادی را فراهم نموده است.

مدیرکل منابع طبیعی کرمان اضافه کرد: استان کرمان استانی کویری و بیابانی است که 6.6 میلیون هکتار اراضی بیابانی دارد و حدود 46 درصد از مساحت کرمان را تشکیل داده است که 3.6 میلیون هکتار اراضی بیابانی و کویری و 3 میلیون هکتار شنزارهای فعال است.

وی افزود: هم اکنون 15 نقطه به عنوان کانون بحرانی بیابانی در برنامه های بیابان زدایی قرار گرفته اند.

اسدی گفت: تخریب و چرای پوشش گیاهی مراتع، برداشت بی رویه منابع آب زیر زمینی، تخریب اراضی زراعی و تخریب جنگلها مهمترین دلایل گسترش بیابانها هستند.