  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۳۰

450 هزار تاغزار در کرمان کشت شده است

450 هزار تاغزار در کرمان کشت شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی کرمان با اشاره به لزوم جلوگیری از گسترش بیابانها در کرمان از کاشت 450 هزار هکتار تاغزار در این استان خبر داد.

محمد علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تاغزارهای جنوب شهر کرمان با هدف حفظ شهر از خسارتهای ناشی از ماسه های روان و طوفانهای شن کاشت شده اند که تاکنون به وسعتی حدود 450 هزار هکتار رسیده اند.

وی افزود: این تاغزارها به عنوان سپری سبز از جنوب غرب تا جنوبشرق کرمان امتداد یافته و با تثبیت شنهای روان و کنترل باد و طوفان امکان زندگی و انجام فعالیتهای اقتصادی را فراهم نموده است.

مدیرکل منابع طبیعی کرمان اضافه کرد: استان کرمان استانی کویری و بیابانی است که 6.6 میلیون هکتار اراضی بیابانی دارد و حدود 46 درصد از مساحت کرمان را تشکیل داده است که 3.6 میلیون هکتار اراضی بیابانی و کویری و 3 میلیون هکتار شنزارهای فعال است.

وی افزود: هم اکنون 15 نقطه به عنوان کانون بحرانی بیابانی در برنامه های بیابان زدایی قرار گرفته اند.

اسدی گفت: تخریب و چرای پوشش گیاهی مراتع، برداشت بی رویه منابع آب زیر زمینی، تخریب اراضی زراعی و تخریب جنگلها مهمترین دلایل گسترش بیابانها هستند.

کد مطلب 1083429

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها