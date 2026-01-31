به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون دوومیدانی، رقابتهای دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در حالی در روزهای ۱۷ تا ۱۹ بهمن در شهر تیانجین چین برگزار میشود که تیم ایران با ۸ ورزشکار در این رقابتها حاضر خواهد شد.
تیم ۸ نفره ایران در این رقابتها را ۶ ورزشکار مرد و ۲ ورزشکار زن تشکیل میدهند.
حسن عجمی (پرتاب وزنه)، محمد طالعی و آرش سیاری (۴۰۰ متر)، سبحان احمدی و امیرفرزام صفری (۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر)، حسین نوری (۳۰۰۰ متر)، زهرا زارعی (۴۰۰ متر) و تکتم دستاربندان (۸۰۰ متر) نفرات اعزامی ایران به رقابتهای داخل سالن قهرمانی آسیا خواهند بود.
همچنین ایرج رستم دهی به عنوان سرپرست و بهنام طباطبایی و محبوبه غیور به عنوان کادر فنی تیم ایران در این رقابتها را همراهی میکنند.
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