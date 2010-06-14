گشایش نزدیکترین راه ارتباطی به اروپا در انتظار تکمیل جاده خوی - قطور

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، راه اندازی گمرک مرزی رازی که حدود 80 کیلومتر تا استان وان ترکیه مسافت دارد، چند سالیست که از سوی مسئولان مربوطه امروز و فردا می شود.

اتمام طرح بهسازی محور خوی - قطور، لازمه دسترسی به گمرک رازی خوی است، در حالیکه تکمیل این محور با کمبود اعتبار مواجعه است.

توسعه شبکه محورهای ارتباطی زمینی و هوایی استان مهمترین اصل گسترش ارتباطات و روابط با کشورهای خارجی بشمار می آید، به خصوص گسترش شبکه ریلی که نیاز چندین ساله منطقه بوده و این درحالیست که تکمیل طرحهای استان در زمینه توسعه محورهای ارتباطی با کمبود اعتبارات فراوان روبرو است.

البته برآوردسازی امکانات و تجهزات لازم در شهرهای مرزی یکی دیگراز شاخصهای بسیار ضروری در ارتقای تبادلات مرزی است ونباید از توسعه زیربناهای حمل و نقل در نقاط مرزی غافل شد.

متاسفانه موقعیت جغرافیایی منحصربفرد آذربایجان غربی در حد توصیف و تعریف بی نظیر باقی مانده است و گویی تاکید کارشناسان برتوسعه روابط با کشورهای همجوار در جهت رشد و توسعه جدی گرفته نمی شود وحتی اگر برنامه ریزی انجام گیرد، اجرای راهبردها و راهکارها سرعت و شتاب لازم را ندارند.

بهسازی محور خوی - قطور تاپایان امسال به پایان می رسد

معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی در خصوص طرح بهسازی محور خوی – قطور توضیح داد: محور ارتباطی خوی - قطور در شهرستان خوی از 80 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است.

بهمن ترکمانزاده، اعتبار پروژه ساخت محور خوی - قطور را 60 میلیارد ریال برآورد کرده و گفت: تاکنون نیمی از اعتبارمورد نیاز تامین شده است و با تخصیص 30 میلیارد ریال اعتبار در شهریورماه امسال این جاده مهم تکمیل خواهد شد.

وی طول بهسازی محور خوی- قطور را 62 کیلومتر اعلام کرد و یادآور شد: درحال حاضر 42 کیلومتر ازمحور تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته و عملیات اجرایی 13 کیلومتر باقی مانده با 50 درصد پیشرفت فیزیکی دردست اجراست.

معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی احداث محور خوی - قطور را به لحاظ صعب العبور منطقه بسیار پراهمیت دانست و یادآور شد: بهسازی این مسیردر توسعه و شکوفایی بازار مشترک ایران و ترکیه در مسیر گمرک رازی نقش کلیدی ایفا می کند.

امروزه توسعه روابط و داشتن تعامل در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در دنیای معاصر یکی از رکن های اساسی رسیدن به افق پیشرفت و رشد محسوب می شود.

گسترش روابط با کشورهای جهان علاوه بر دستیابی به قابلیت ها و توانمندیهای نوین می تواند صحنه ای روشن و تصریحی از فرهنگ و سنت یک سرزمین را به تصویر بکشد.

منافع حاصل از توسعه مناسبات و ارتباطات با کشورهای جهان غیرقابل انکار هستند اما نکته تامل انگیز این است که برای افزایش تعامل با کشورهای خارجی آیا زیرساخت ها و زیربنای لازم فراهم شده است.

خوی، دروازه ایران به اروپا

ترکیه یکی از کشورهای توسعه یافته و صنعتی جهان است که در همسایگی ایران قرار دارد و حدود 450 کیلومتر با استان آذربایجان غربی مرز مشترک دارد و تنها مسیر ارتباطی زمینی ایران با اروپاست.

در این میان شهرستان خوی در آذربایجان غربی ازجمله شهرهای مهم استان است که جایگاه ویژه ای در توسعه مبادلات و ترانزیت بین المللی با ترکیه داراست.

یکی از مواردی که باعث می شود شهرستان خوی در این مناسبات اهمیت پیدا کند ایجاد گمرک زمینی خوی-رازی است که در صورت بهره برداری از آن افزون بر تسهیل در روابط ایران با ترکیه شاهد شکوفایی اقتصاد منطقه خواهیم بود.

این پایانه مرزی در فاصله 75 کیلومتری شهرستان خوی در آذربایجان غربی قرار دارد و گلوگاه تبادلات تجاری کشور با کشورهای همجوار به حساب می آید.

این گمرک به همراه بازارهای مرزی در امر تولیدات و کشاورزی از اهمیت ویژه برخوردار بوده و می تواند بعنوان یکی از گمرکات بزرگ و مهم کشور تاثیر گذار باشد.

راه اندازی گمرک خوی-رازی چندین سال به دلیل مشکلات مختلف از سوی مسئولان امروز و فردا می شود و طبق آخرین اخبار قرار است در نیمه اول سال جاری به بهره برداری برسد.

نماینده مردم خوی در مجلس نیز بر اتمام طرح بهسازی و نوسازی راه ارتباطی خوی – قطور تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه سالیانه یک میلیون ایرانی به ترکیه مسافرت می کنند، باید جاده خوی- قطور و گمرک رازی برای افزایش سفرهای زمینی به سرعت آماده و در خدمت گردشگران قرار گیرد.

موید حسینی صدر اضافه کرد: ایجاد ایجاد مجتمع های رفاهی و ارتقای خدمات گردشگری و معرفی جاذبه ها و مفاخر تاریخی نقش بسیار موثری در جذب گردشگر دارد.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و مذهبی شهرستان خوی گفت: در دل این سرزمین مفاخر فرهنگی و تاریخی با ارزشمندی نهان گشته اند و بهترین ظرفیت بالقوه برای توسعه صنعت گردشگر است.



فرماندار خوی از اتمام عملیات اجرایی گمرک خوی – رازی در نیمه نخست سالجاری خبر داد و یادآور شد: بازگشایی این گمرک در شکوفایی اقتصاد استان تاثیر بسزایی داشته و لازم است برنامه های اجرایی شتاب گیرند.

غلامحسین عماری اضافه کرد: برای به فعالیت رساندن گمرک باید محور خوی- قطور تکیل و به بهره برداری برسد.

امید است مسئولان نگاه ویژه به راه اندازی پایانه های مرزی و توسعه تبادلات مرزی آذربایجان غربی داشته و با فراهم سازی تاسیسات و تجهیزات لازم زمینه های پیشرفت و آبادانی منطقه را ایجاد کنند و نباید فراموش کرد امروزه نقاط مرزی بعنوان فرصت ها و ظرفیت های بالقوه محسوب می شوند.