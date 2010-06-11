به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کاردینال تارچیزیو برتونه وزیر امور خارجه واتیکان در جمع کشیشهایی که به مناسبت روزهای پایانی سالی که واتیکان آن را سال کشیشها نامگذاری کرده بود سخنرانی می کرد، سالی که تحت تأثیر صدها پرونده رسوایی جنسی کشیشها و واکنشهای منفعلانه واتیکان قرار گرفت.

برتونه اظهار داشت که این پرونده ها به اعتبار کلیسا صدمه زده است اما نگاه خوشبینانه به آن ضرورت ایجاد فصل جدید احیا و تولد معنوی را نشان می دهد.

در این مراسم قرار است پاپ بندیکت شانزدهم نیز سخنرانی کند و برخی اظهار می دارند پاپ بار دیگر به این رسوایی ها اشاره خواهد داشت.

وی پیشتر در سفر خود به پرتغال درباره این رسوایی ها ابراز نظر و تصدیق کرد که این رسوایی ها تولد گناه در چارچوب کلیسا و نه از عوامل خارجی بوده است. پیش از این مقامات واتیکان، ناشران و کاردینالها نیز این رسوایی را در گفتگو با رسانه ها محکوم کرده بودند.

پاپ بندیکت روز چهارشنبه 19 خرداد هم در دیدار عمومی خود با زائران سنت پیتر از مردم خواست برای کشیشها دعا کرده و در این مراسم شرکت کنند.