به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه فراجا، اعلام کرد: از ساعت ۱۴:۰۰ امروز، ۱۵ بهمنماه، محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال، از محدوده پل زنگوله به سمت مرزنآباد، به دلیل ترافیک سنگین و به منظور تخلیه بار ترافیکی، به صورت مقطعی یکطرفه خواهد شد.
وی افزود: این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه کامل بار ترافیک و روانسازی مسیر ادامه خواهد داشت و پس از عادی شدن شرایط، تردد در محور به روال معمول باز میگردد.
رئیس پلیس راه فراجا در پایان از رانندگان خواست ضمن توجه به اطلاعیههای پلیس راه، با صبر و حوصله رانندگی کرده و از توقفهای غیرضروری در مسیر خودداری کنند.
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